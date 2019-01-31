3000小黃「路過」反Uber 政院：妥善溝通

2019-01-31 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



計程車業者不滿Uber載客威脅生計，今天下午號召3000輛計程車「路過」行政院，要求交通部長林佳龍依法公告新法規。計程車業者強調，若政府持續放任Uber違法，計程車司機將自主發動無限期抗爭，更不排除擴大包圍總統府。

行政院發言人Kolas Yotaka回應表示，行政院已請交通部妥善溝通，積極提升計程車業者的競爭力，以及維護計程車業者與乘客的權益。