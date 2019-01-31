紅背心事件林佳龍、張政源臉書互槓 台鐵回應了

2019-01-31 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



台鐵局長張政源日前穿上寫著「我愛臺鐵 安全第一」的紅背心。 聯合報系資料照片／記者洪安怡攝影 分享 facebook 台鐵員工近來為了「紅背心」事件罵翻天，台鐵局長張政源近來要求員工穿上寫著「安全第一」的紅背心，並呼口號、上傳影片到官方FB，引發基層員工不滿，更遭網友痛批「以為來到北韓」，交通部長林佳龍繼昨天表示「改革不只有紅背心」，今天再於臉書發文表示寫到，「台鐵要改革或激勵員工士氣，有很多比穿背心、呼口號這種表面功夫更重要的事。」

林佳龍更重話指出，「如果我只講一次，台鐵聽得不夠清楚，我願意再講一次。」明顯與張政源立場不同。林佳龍更寫到，他已經請張政源「立刻停止這種勉強同仁的活動。」

對此，張政源透過台鐵局對聯合報記者表示，部長指的「立刻停止這種勉強同仁的活動。」主要是指昨天上午10時以前，台鐵局要求各單位呼口號並上傳影片的事情，「主要是認為上傳影片不妥」，台鐵也在10點過後停止要求拍攝影片。台鐵解釋，主要是部分主管以「命令式」要求員工穿著紅背心拍影片，對此，張政源也認同部長講得沒有錯，以後這種類型的活動，一定會同仁願意再一起做，避免讓同仁感到被命令。

但春節期間穿著「安全第一」紅背心則不變。台鐵局表示，過去台鐵背心各種顏色都有，但這種背心材質不好，很容易破損、髒汙，較難以全面清洗，因此作法都採用更新背心，這次剛好就是紅色，以前也都是背後是寫「服務第一」，但現在更加要求重視安全，因此這次改成「安全第一」、也製作較多件，希望大家能盡量穿著，也能提高民眾辨識度。

台鐵局也強調，局長與部長想法一致，雙方沒有矛盾。