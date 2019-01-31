影╱反Uber！3千輛計程車包圍行政院 下次擬衝總統府

2019-01-31 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



計程車業者不滿Uber載客威脅生計，今天號召3000輛計程車司機「路過行政院」，要求交通部長林佳龍依法公告新法規，強調若政府持續放任Uber違法，計程車司機將自主發動無限期抗爭，更不排除擴大包圍總統府。

公路總局去年擬定有如Uber條款的「租賃業代僱駕駛使用資訊平台」條款，擬限制與Uber資訊平台合作的租賃業不得巡迴攬客、車程必須高於1小時，去年11月引發租賃業反彈抗議生計遭扼殺，隨著選後當時的部長吳宏謀卸任、林佳龍上任，林雖喊出改善計程車經營環境，但計程車認為關鍵問題遲遲未解。

據傳春節連假逼近，不少過去與計程車合作的飯店、餐廳業者，轉與Uber合作，讓不少計程車更為不滿，今天下午3時開始行政院周邊聚集大量計程車，不過中正一分局已強調這次計程車未經合法許可違法舉行集會遊行，已違反集會遊行法，警方已舉牌警告。

台北市汽車駕駛員職業工會理事長鄭力嘉表示，Uber「假租賃，真載客」模式已違反公路法34條「分業營運規定」，形同無照跨業經營客運業，就像開遊覽車不會去經營計程車。

他指出，按照Uber先前自行公告的營運紀錄，從2017年4月營運迄今，兩年的不法獲利至少15億，掠奪合法計程車司機生計，近半年內至少已有六位計程車司機，因為生計問題走上絕境、失去生命，完全重演美國紐約因Uber失控帶來的司機自殺潮悲劇。政府圖利外國財團、害死台灣合法司機，應清查追究相關官員責任。

鄭力嘉表示，交通部雖然在去年11月承諾修正法規，落實運輸業分業營運規則，杜絕Uber「假租賃、真載客」違法行為，但延宕至今仍未公布相關措施，失信於民。讓Uber非法車輛持續擴大，更讓合法業者難以生存。

鄭力嘉表示，新內閣上任迄今，計程車團體已經正式函請交通部長林佳龍，依法公告新法規，但至今未獲具體回應，顯然未正視Uber違法營運，因此今天超過3000輛計程車司機「自主上街、路過行政院」，要求公道，若政府持續放任Uber違法，計程車司機將自主發動無限期抗爭。

對此，Uber台灣區總經理日前在「安全升級」記者會中被詢問到計程車與Uber間的問題時，他表示「Uber的營運模式符合三納，納管、納保、納稅。Uber 還是會持續以科技帶給民眾安全和方便的搭乘選擇，繼續和中小型的租賃車行，計程車隊合作提升經濟效率，我們也希望能夠站在雙贏的基礎上，透過良好互動、溝通，創造更好的機會，往更好的方向發展。」Uber今天則暫未對外回應。 3000輛計程車包圍行政院。記者侯俐安／攝影 分享 facebook 計程車司機抗議交通部對Uber事件的拖延與置之不理，傷害到合法計程車司機的生計。昨天計程車司機分自發性慢行行政院周邊道路，阻撓行政院周圍交通。警方在路邊疏導交通，舉牌柔性勸導。記者黃義書／攝影 分享 facebook