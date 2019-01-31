AirAsia台北飛大阪首航 來回3千有找

2019-01-31 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



台北飛大阪又有新選擇，AirAsia即日起宣布台北飛往大阪航線正式啟航，也是第一條飛往東北亞的航線。為了慶祝首航，2月4日到2月10日間購買10月26起出發機票，就可享有單程未稅1,299元起，來回3,000元有找。

AirAsia正式首航台北飛大阪航線，是首條AsirAsia飛往東北亞航線，以廣體客機A330-300營運，提供每航班367個或377個座位，提供旅客選擇。首航當日還在登機門舉行首航儀式，提供豐富贈品給第一批前往大阪旅客。

AirAsia 台灣行銷業務總經理 陳長星表示，「台北-大阪」航線是我們目前台灣出發的首條前往東北亞的直飛航線，雖然這條航線競爭激烈，但希望藉由提供超值票價及豐富產品，像是豪華平躺座椅，或是安靜區、Santan機上餐點等，同時能提供台灣人經大阪轉往夏威夷檀香山旅遊的選擇。

為了慶祝首航，AirAsia推出台北飛大阪首航歡慶價，2月4日到2月10日間，可以購買到今年10月26日出發機票，單程未稅1,299元起。