9天年假防無聊！2019網購買氣最旺的桌遊就是它

2019-01-31 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



每逢過年親友團聚，可以闔家同樂的桌遊買氣就會大漲，今年春節連假長達9天，網購「桌遊、電玩」等娛樂相關關鍵字搜尋量暴增，買氣更較去年同期成長近一倍，根據各家網購平台統計，除了長賣款的麻將與麻將桌之外，買氣最旺的桌遊類型則為老少咸宜的派對多人遊戲款、親子同樂款。

蝦皮購物的暢銷排行榜冠軍由迷你麻將144張＋桌子旅行裝奪下；第二名是國士無雙以色列麻將系列口袋版Rummikub拉密數字磚塊牌，觀察，創造，組合是爭取遊戲獲勝最主要的關鍵；第三名是黃牌Yellow Cards新版二刷，卡牌從500多張增加到700多張，從4人到10人以上都能玩；第四名為抵抗組織阿瓦隆Avalon繁體中文版，第五名為Dixit妙語說書人1繁體中文版。

Yahoo奇摩購物中心、超級商城最暢銷的派對多人遊戲包括日本發燒小品「犯人在跳舞」，適合各類玩家，遊戲美術畫風簡單易上手；以色列麻將卡牌拉密也同樣熱賣，是大人小孩都可玩樂的遊戲，最少2人就能開桌，方便好攜帶且不像紙牌玩久後容易破損。親子同樂款則推薦「日式火鍋夾夾樂」，比賽誰夾得最多，過程中火鍋會旋轉轉動，讓難度變得更高，另外還有美國Educational Insights親子互動桌遊「騎士大冒險」。

momo購物網表示，近年麻將桌大走自動化、折疊式趨勢，有別於以往手動洗牌的簡易桌型、不易收納的電動桌型，消費者最愛搭載電腦控制面板、自動洗牌、可折疊的電動麻將桌，momo購物網推出獨家機種「雀王」進階款折疊電動麻將桌，配載全自動除濕功能，單月熱銷破50台，「東方不敗」笑傲江湖折疊電動麻將桌買就送麻將專用茶几兩件。桌遊大牌帶動買氣狂飆，包括獲得五星評價的反應遊戲新天鵝堡「德國心臟病」、帶領孩子體驗金融卡消費的Hasbro孩之寶「地產大亨極限電子銀行版」、寓教於樂的Kiddy Kiddo親子桌遊「諾亞方舟」等。

momo摩天商城推薦攜帶方便的卡牌式桌遊，像是先前部落客與YouTuber瘋狂推薦的黃牌Yellow Cards、推理吹牛的益智桌遊「犯人在跳舞」、號稱台灣四大桌遊之一的「妙語說書人」，都能為春節帶來不少歡笑聲，春節期間更加碼祭出點數10倍送優惠活動。

除了麻將、桌遊之外，打電動也是許多人春節期間打發時間的居家活動，近期推出多款多人遊戲的Nintendo Switch更是人氣爆棚，熱銷遊戲片包括超級瑪利歐兄弟U、任天堂明星大亂鬥等，SONY PS4熱銷遊戲則走單人殺時間趨勢，像是漫威英雄電影的蜘蛛人、木村拓哉代言腳色的審判之眼：死神的遺言、重製大作惡靈古堡2。