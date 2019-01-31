紅背心事件延燒！林佳龍要台鐵立即停止勉強同仁的活動

2019-01-31 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



台鐵員工近來為了「紅背心」事件罵翻天，台鐵局長張政源要求員工穿上寫著「安全第一」的紅背心，並呼口號、上傳影片到官方FB，引發基層員工不滿，更遭網友痛批「以為來到北韓」。交通部長林佳龍繼昨天表示「改革不只有紅背心」，今天再於臉書發文表示寫到：「台鐵要改革或激勵員工士氣，有很多比穿背心、呼口號這種表面功夫更重要的事。」

林佳龍更重話指出，「如果我只講一次，台鐵聽得不夠清楚，我願意再講一次。」明顯與張政源立場不同。

張政源昨天才在臉書上寫到，「安全第一絕對不是口號而是一種決心，鐵路安全當然不是只靠穿一件背心就可以達成」。

林佳龍今天在臉書強調，台鐵可能心急，想要從激勵同仁做起，於是製作背心，還要同仁呼口號、錄影片，但製作背心的用意，是讓旅客便於辯證，而不是集合排隊給長官看，「呼口號和拍影片，如果真能凝聚士氣，也應該是由下而上自發性的創意發想，而不是上對下的命令。」

林佳龍更寫到，他已經請張政源「立刻停止這種勉強同仁的活動。」林佳龍強調，對於列車檢修的備料、以及同仁的安全、健康、薪資、加班費與宿舍環境，也都應加速改善，這都是比穿背心和呼口號更應該優先做的事。

・以下是林佳龍臉書全文：

「台鐵要改革或激勵員工士氣，有很多比穿背心、呼口號這種表面功夫更重要的事。」如果我只講一次，台鐵聽得不夠清楚，我願意再講一次。

身為百年老店的台鐵，長年來在疏運旅客及貨物的同時，也背負許多國家的經濟發展及軍事移防等任務；近年結構性的問題頻生，從人事、設備、系統、財務，到視覺設計美學、以及基層員工的薪資和勞動條件，都迫切需要改革。

面對社會的期待，在政府的努力下，已經準備從行政院的高度，藉由台鐵改革推動小組展開革新。但台鐵可能心急，想要先從激勵同仁做起，於是製作了背心，還要同仁呼口號、錄影片。

製作背心的用意，是讓旅客便於辨識（有人覺得設計上可以更有質感一點，這應該虛心接受各界指教），而不是集合排隊給長官看。呼口號和拍影片，如果真能凝聚士氣，也應該是由下而上自發性的創意發想，而不是上對下的命令。

我已經請台鐵局張局長，立刻停止這種勉強同仁的活動。另一方面，對於列車檢修的備料、以及同仁的安全、健康、薪資、加班費與宿舍環境，也都應加速改善，這都是比穿背心和呼口號更應該優先做的事。

我也想告訴每一位台鐵的同仁，各位的工作很辛苦，實在不必再讓呼口號和拍影片這種事增加工作負擔。您們在工作崗位上勤奮執勤、熱忱服務的時刻，就已經讓國人看見各位最美麗、最帥氣的臉龐和身影。