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台灣大總經理換人做 40歲林之晨出馬

緩繳十年大限延期 國保首期保費可補繳至三月底

2019-01-31 14:24聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

國保緩繳十年大限原訂於今年1月31日到期，但勞保局統計截至1月9日「欠費首月為97年10月的被保險人」仍有102萬人未繳費。衛福部部長陳時中今表示，十年大限將延後兩個月，民眾可補繳至今年3月31日，籲民眾把握機會，準時繳費，未來老年年金可月領4816元。

自2008年10月起實施的國民年金保險，目的是讓25歲至65歲的民眾就算沒有參加軍保、公教保、勞保、農保，也能有社會保險的大傘保障。參與這項保險的人可享有生育給付、老年年金給付、身心障礙年金給付、喪葬給付與遺屬年金給付。

國保繳費期為10年，原訂108年1月31日到期的是「97年10月、11月」這一張首期保費繳款單，各期繳款單也將陸續進入10年補繳期的最後期限。納保人逾期超過10年以上的部分，依法超過 10 年不得再請求補繳，而且不能計入保險年資，並影響將來老年年金不能領取較優的A式(至少3628元)，身心障礙年金也不能領取基本保障4872元。

陳時中表示，目前積極溝通後約有6000多人已辦理相關補繳或分期繳費，研判至今仍未繳交的民眾應是有經濟困難、或工作過於繁忙，今宣布緩繳期再延後兩個月，希望有需要的民眾都可以得到國民年金的好處，若無力一次繳納所積欠之國保保費及利息，可向勞保局辦理分期（最多分40期）繳納保險費。

國保老年年金是按「年資」乘上「給付率」計算，又分為A、B兩式，根據精算，A式通常優於B式。在65歲前沒有任何欠費，可採A式給付計算，A式的給付率為0.65％，但有3,628元的最低給付金額（即月投保金額×保險年資×0.65％＋3,628元）。

在65歲前有欠費，只能補繳最近10年的保費及利息，超過10年的保單不可補繳，年資不能計算，老年年金只能以B式計算，B式的給付率較高為1.3％，但沒有最低給付金額（即月投保金額×保險年資×1.3％）。

九十七年開辦的國民年金保險十年大限，可補繳至三月底。 圖／聯合報系資料照片
九十七年開辦的國民年金保險十年大限，可補繳至三月底。 圖／聯合報系資料照片
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國民年金保險國保保費

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