沒時間繳國保欠款免驚 繳款大限延至3月底

2019-01-31 14:45 中央社 台北31日電



國民年金保費10年補繳大限將屆，衛生福利部長陳時中說，今天原是補繳大限最後一天，但為讓民眾都能領到最多的給付每月新台幣4816元，補繳期限延後2個月，至3月底為止。

國民年金保險是柔性的強制社會保險，有保費10年補繳機制，今年1月底是首月欠費者繳款大限，但還有超過102萬人欠款。

根據調查，欠費的人中，有超過4成是無力負擔、近4成是不願繳納。

陳時中中午在醫藥記者聯誼會尾牙宣布，為讓所有民眾都有機會能領到每月最多的給付4816元，且考量有些民眾可能年關將近，沒有時間補繳保費或來不及申請分期付款，將補繳期限往後延2個月，只要3月31日前繳足欠款，就能保有年資，給付不受欠款影響。

衛福部社會保險司長商東福日前表示，當各期保費的10年大限一到，欠費超過10年的保險費不得請求補繳，也不得計入保險年資，未來領取年金給付時，老年年金不得擇優領取A式（金額至少3628元），身心障礙年金則無法享有基本保障4872元，落差可能達數十萬元。

舉例來說，阿金從97年國保開辦時（當時55歲）是國保被保險人，若有按時繳納保費，可選擇較優的A式給付；但如果曾有保費超過10年無法補繳，終身只能領較差的B式，阿金每個月會少領2677元，以65歲平均餘命19年計算，阿金總共會少領61萬餘元。

商東福說，民眾如有尚未繳納的保險費，請儘快洽詢勞保局補單繳款，若無力一次繳納所積欠的國保保費及利息，可向勞保局辦理分期（最多分40期）繳納保險費。

至於已符合老年年金給付請領資格的被保險人，若無力繳納保費可向勞保局提出分期繳納欠費申請，如經核可並按期繳納保費，即可領取老年年金給付。