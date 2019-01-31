3歲女童罹卵巢畸胎瘤 單孔腹腔鏡手術保住卵巢

2019-01-31 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名3歲女童因感冒、肚子不舒服到診所看病，醫師發現她腹部有硬塊，轉診至醫學中心安排超音波及電腦斷層檢查後，發現是卵巢畸胎瘤併扭轉所致，恐得切除卵巢；家長為了不影響孩子未來生育功能，醫療團隊改以單孔腹腔鏡手術切除腫瘤，終於保住卵巢，且完全看不出動刀痕跡。

女童父親說，起初台北一家醫學中心建議使用傳統剖腹手術，或一般三孔腹腔鏡手術切除卵巢，但他擔心影響女兒未來生育功能及美觀，上網蒐集相關疾病資料後，決定轉診至亞洲大學附屬醫院尋求其他治療方式。

亞大醫院婦科主任陳泰昌指出，常見的卵巢良性囊腫包括畸胎瘤、功能性囊腫和巧克力囊腫，其中卵巢畸胎瘤多屬良性，僅1%為惡性，好發年齡約10歲至30歲，發生在３歲女童身上實屬罕見。

他說，卵巢畸胎瘤初期症狀不明顯，但若出現腹脹、下腹痛、嘔吐等，代表出現急性破裂或扭轉，必須立刻開刀治療，才能保全卵巢或性命。

由於患者年紀小，卵巢不到１公分大，但右側卵巢卻有一顆5乘5公分大的畸胎瘤，「體積幾乎占滿骨盆腔」，一般而言，多數卵巢畸胎瘤治療方式需進行開腹手術，並將卵巢完整切除，不但會在腹部留下約8公分的傷口，且住院時間長、疼痛感明顯，甚至影響未來生育功能。