農界：官方替代藥劑沒巴拉刈便宜好用

2019-01-31 14:23 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 彭宣雅 ／台北報導



農委會藥物毒物試驗所研發Na-yci1當巴拉刈替代藥劑。聯合報系資料照／記者徐白櫻攝影 分享 facebook 巴拉刈退場政策大轉彎，原本明天將要禁止分裝，販售使用，農委會昨天宣布延期一年，也就是可再使用一年，明年禁用。農業圈認為，官方自行研發的替代藥劑，效果與成本無法與巴拉刈相比擬。

氯酸納效果有限 農民：紅豆賣相差、價格低

屏東農權協會理事長盧同協去年完成一份7000人的連署書，要求不要禁用巴拉刈。他表示，若能有相對應的替代方案，當然也是樂觀其成，但這兩年推出的替代方案不好用。

他說，以氯酸納為例，成本高，效果有限。今年紅豆大減產，價格應該上揚，但是今年紅豆價格卻更低，每台斤平均批發價僅36元，去年還有40元，雖然原因很多，農民把部分原因歸咎於使用藥劑無法使紅豆植株乾燥，造成機械採收困難，紅豆賣相難看所致。

農民心灰「要就禁掉，不要就開放」

盧同協表示，巴拉刈使用一定要嚴格控管，但若是延長使用一年，沒這必要，要就禁掉，不要就開放，他已經心灰意冷。

農委會前防檢局長黃德昌表示，去年選舉農業縣市翻盤，禁用巴拉刈農業圈失民心了，在屏東紅豆區，巴拉刈使用七天，枝幹就乾燥，藥物衰退快，幾乎無殘留。今年在田間試驗使用替代藥劑壬酸，用了10天，紅豆枝幹不容易乾，使用的農民不滿意。

中興大學植病系榮譽特聘教授曾德賜表示，國外的國際大藥廠已經賣壬酸幾十年，也有相關的專利。現在國內試驗的產品，技術、安定性、藥效等是否到位，若能評估比現有的產品更有競爭力，好用又便宜，當然好，但實際上看來，不比巴拉刈好用。