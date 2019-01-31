台大院長任內最後一日 何弘能繳回手機、不辦歡送會

2019-01-31 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



台大醫院院長何弘能明天退休，院長一職將由台大醫院副院長陳石池代理半年。今天是他的最後上班日，他一早就將手機繳回，下午看完婦產部的診後就正式卸任，連歡送會都不辦。他說，接下來將先陪陪家人，並出國旅遊一個月。

今天雖是最後上班日，但何弘能一如往常低調。台大醫院表示，曾詢問過何院長今日舉辦歡送會的意願，但何婉拒、表示想簡單度過，明起準備出國旅遊一個月，因此尊重其想法。

記者今日聯繫何弘能時，電話已由秘書代接。秘書表示，何今天一早到院時就將手機交給她們保管，表示明天手機就要繳回醫院，請她們代收並協助繳回；他則整理東西並準備下午的婦產部的診，語氣平靜。

由於今天的低調，讓一周前台大醫院所辦的新春記者聯誼會，衍然成為何弘能的「畢業典禮」。當時他致詞時說到：「世界變化很多，很多事很難說」，「人生就是這樣。」

何弘能笑說2月1日退休後，沒秘書、沒車位，手機也得繳回；未來預計周四會兼婦產科一診外，連台大醫學院教職也退了，表示退休後先回歸家庭生活，多陪陪家人。