台大院長任內最後一日 何弘能繳回手機、不辦歡送會
台大醫院院長何弘能明天退休，院長一職將由台大醫院副院長陳石池代理半年。今天是他的最後上班日，他一早就將手機繳回，下午看完婦產部的診後就正式卸任，連歡送會都不辦。他說，接下來將先陪陪家人，並出國旅遊一個月。
今天雖是最後上班日，但何弘能一如往常低調。台大醫院表示，曾詢問過何院長今日舉辦歡送會的意願，但何婉拒、表示想簡單度過，明起準備出國旅遊一個月，因此尊重其想法。
記者今日聯繫何弘能時，電話已由秘書代接。秘書表示，何今天一早到院時就將手機交給她們保管，表示明天手機就要繳回醫院，請她們代收並協助繳回；他則整理東西並準備下午的婦產部的診，語氣平靜。
由於今天的低調，讓一周前台大醫院所辦的新春記者聯誼會，衍然成為何弘能的「畢業典禮」。當時他致詞時說到：「世界變化很多，很多事很難說」，「人生就是這樣。」
何弘能笑說2月1日退休後，沒秘書、沒車位，手機也得繳回；未來預計周四會兼婦產科一診外，連台大醫學院教職也退了，表示退休後先回歸家庭生活，多陪陪家人。
何弘能上任至今3年半，但由於尚未遴選出院長，因此台大日前發出公文給台大醫院，2月1日開始，由台大醫院副院長陳石池代理台大醫院院長，何弘能也證實已收到公文。
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