台灣三大超有「哏」小編！不認識他們別說你是年輕人

2019-01-31 12:04 聯合新聞網 網路溫度計提供



說到臉書粉絲團你第一個會想到誰呢？大家在臉書上都會追蹤各式各樣的粉絲團，不過現在臉書觸及率越調越低，粉絲團貼文要主動出現在網友動態牆上越來越困難，為了讓自己的訊息傳遞出去，經營粉絲團的小編們可說是無所不用其極，絞盡腦汁想出有趣又吸睛的文案，就是希望能夠被網友注意到甚至是分享出去。然而實際上確實有不少小編，總是能想出令人會心一笑的文案，成為網友們心中超有「哏」的小編，以下這幾位2018年網友熱愛討論的小編們，如果你還不認識，別說你有在使用臉書！

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# 故宮精品

經常在臉書上分享各式各樣瓷器、書法繪畫文創商品，不然就是古董文物的展覽消息，若不是平時就飽受歷史文化陶冶性情的人，大概還要再過個十幾二十年，等邁入不惑之年開始對收集茶杯、花瓶等器皿感興趣時，才會想關注這個粉絲團。然而《故宮精品》走的可不是這種old school路線，打開他們家的臉書粉絲專頁，滿滿都是令人捧腹大笑的哏圖，相當貼近網路上年輕群眾喜愛的風格！

像是去年（2018年）遇到颱風假，馬上貼出一系列的古畫配上應景的旁白，瞬間成了各式各樣有趣的哏圖，吸引超過1萬人按讚，以及4千多人的分享數，「笑」果相當驚人。該篇貼文也成為近半年來《故宮精品》表現最好的一則貼文，可見配合時事的文案確實可以獲得不錯的成果，這種調性也廣受網友們的喜愛！

回顧2018，台灣電信業者除了引發「吃到飽」之亂，透過臉書引發的流行爆點更是精彩萬分。

像是台灣之星的臉書社群就和大家想像的很不一樣，不僅素材豐富多元，擅長使用各種手法與網友溝通，例如：小編化身達人直播分享手機新知、網紅攜手kuso搞怪行銷、結合時下議題梗，以及全台環島拍攝網路品質影片，實際測試各大景點的網速，用接地氣的方式拉近與粉絲的距離，因此，粉絲成長數持續飆漲突破41萬人，相當神速！

台灣之星社群經營以生活、實用兩大類為主，針對不同的族群，各自發想創意議題，產出的內容與網友的日常息息相關，不僅讓人會心一笑。台灣之星也在重大節慶將吉祥物做成簡易轉發的懶人賀卡，用輕鬆、幽默、吸睛的快節奏行銷手法，在社群上打出不錯的成效，也引發了競業跟風發文，讓整電信業的社群操作更火熱。

# 全聯福利中心

曾經被稱為史上最強小編的《全聯福利中心》小編，總是能以圖片搭配上巧妙的文字，創造出一張張令人拍案叫絕的圖文企劃，至今依然令人印象深刻。像是經典的火鍋料宣傳標語，除了把金針菇、高麗菜、王子麵、燕餃等常見火鍋食材拍的像雜誌封面照一樣，還各自替他們下了與該食材有關的一句話，瞬間食材變的不像食材，一下子在民眾心中躍升到另一個境界！

可惜後來隨著一連串的徐重仁失言風波、盜用吳念真肖像權事件，粉絲團小編被封口長達一個月之久，加上傳出全聯內部決定重新調整社群資源的分配，同步運用LINE等社群平台，以多管道方式與消費者進行互動，把部分資源轉至耕耘LINE的好友商圈。仔細觀察會發現《全聯福利中心》臉書粉絲團的操作變的不太一樣，雖然還是經常發文，分享一些促銷活動與優惠檔期資訊，但過去那種充滿創意的圖文，相對行銷活動導向的貼文，比例似乎不如以往，多了更多中規中矩的臉書貼文。

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