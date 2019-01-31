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最後1天！廚餘轉用飼料補助 桃園4養豬場還未通過

2019-01-31 11:55聯合報 記者許政榆╱即時報導

預防非洲豬瘟疫情，農委會希望廚餘養豬戶轉型改用飼料餵養，而「廚餘再利用檢核資格」申請期限將於今日截止，桃園市環保局發出最後通告，目前全桃園剩下4家未取得，超過期限仍未檢核通過，及未決定改用飼料，將依《廢棄物清理法》處罰1200元以上6000元以下罰鍰，農業局也將持續輔導改用飼料、轉型或退場。

環保局長呂理德指出，農委會原規劃一週的時間（即1月12日前），要求廚餘養豬戶應向各縣市申請取得廚餘再利用身分，或改用飼料抑或退場，在實際執行上產生困難；桃園市政府於1月10日發函給農委會，爭取延長作業時間至108年1月31日。

呂理德表示，桃園市有全國最多的黑毛豬養豬場，有357場使用廚餘養豬；除了經農業局輔導已確定改用飼料或離牧者外，有184場為繼續使用廚餘餵豬，應向環保局申請取得廚餘再利用身分。截至今日已全面完成稽查，其中180場取得身份，剩下4場尚未取得。

這段時間以來，環保局持續對桃園市廚餘養豬場進行查核，每車組均配帶紅外線溫度感測器，直接到現場量測蒸煮溫度，並要求養豬戶每日做好自主管理，登記蒸煮情形，中心溫度應至少90℃，且須持續1小時以上。

環保局表示，防疫要用最高標準，不能有絲毫鬆懈，雖然已取得再利用身分，但環保局仍將派員不定期稽查；只要發現未達標者，一律以違反《廢棄物清理法》第12條或第39條告發。收受餐廳廚餘者，至少罰6,000元以上，300萬元以下罰鍰，經限期改善仍不改善者，將禁用廚餘。

此外，廚餘養豬場如已改用飼料、轉型或退場後，部分餐廳產生的廚餘，將面臨養豬場不來收運的情形，可能受影響者包括企業、工廠、飯店、量販店、超商、超市等。環保局表示，已請桃園市廢棄物清除處理商業同業公會（http://www.epty.org.tw/）協助清理，有需要的事業或餐廳，可以直接上公會網頁洽詢廠商，不過必須自行負擔送焚化爐清理費用。

為節省清理成本，環保局呼籲廚餘一定要減量，要從源頭適量及惜食做起，於末端排出前請先瀝乾脫水，約可以減少2至4成處理費。

預防非洲豬瘟疫情，桃園市環保局表示，防疫要用最高標準，不能有絲毫鬆懈，雖然已取得...
預防非洲豬瘟疫情，桃園市環保局表示，防疫要用最高標準，不能有絲毫鬆懈，雖然已取得再利用身分，但環保局仍將派員不定期稽查。圖／環保局提供
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預防非洲豬瘟疫情，桃園市環保局表示，防疫要用最高標準，不能有絲毫鬆懈，雖然已取得...
預防非洲豬瘟疫情，桃園市環保局表示，防疫要用最高標準，不能有絲毫鬆懈，雖然已取得再利用身分，但環保局仍將派員不定期稽查。圖／環保局提供
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桃園市有全國最多的黑毛豬養豬場，有357場使用廚餘養豬，除了經農業局輔導已確定改...
桃園市有全國最多的黑毛豬養豬場，有357場使用廚餘養豬，除了經農業局輔導已確定改用飼料或離牧者外，目前有184場完成「廚餘再利用檢核資格」申請，繼續使用廚餘餵豬，剩下4場尚未取得。圖／環保局提供
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環保局持續對桃園市廚餘養豬場進行查核，每車組均配帶紅外線溫度感測器，直接到現場量...
環保局持續對桃園市廚餘養豬場進行查核，每車組均配帶紅外線溫度感測器，直接到現場量測蒸煮溫度。圖／環保局提供
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廚餘養豬場農委會非洲豬瘟

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