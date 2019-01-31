巴拉刈替代藥品不好用 農民怨紅豆賣相差價格低

2019-01-31 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



巴拉刈退場政策大轉彎，原本明天即將要禁止分裝、販售使用，昨日農委會一只新聞稿公布延期一年，也就是明年才禁用。農業圈認為，巴拉刈仍是除草、乾燥相對友善且平價的產品，官方自行研發的NA-ycil新型紅豆植株乾燥劑(壬酸)、氯酸鈉等替代藥劑，效果、成本仍無法與巴拉刈相比擬。

住在萬丹、屏東農權協會理事長盧同協表示，巴拉刈使用一定要嚴格控管，但若是延長使用一年「沒這必要啦」，要就禁掉、不要就開放，他已經心灰意冷。

他表示，去年完成一份7000人的連署書，要求不要禁用巴拉刈，若能有相對應的替代方案，當然也是樂觀其成，但這兩年推出的替代方案並不好用。

以氯酸納為例，成本高，且效果有限；今年紅豆大減產，理論上價格應該上揚，但是今年紅豆價格卻更低，每台斤平均批發價僅36元，去年還有40元，雖然原因很多，但農民確實把部分原因，歸咎於使用的藥劑無法使紅豆植株乾燥，造成機械採收的困難，紅豆賣相難看所致。

農委會前防檢局長黃德昌表示，去年選舉農業縣市翻盤，光「禁用巴拉刈」在農業圈就失民心了，在屏東紅豆區，巴拉刈使用七天枝幹就乾燥，且藥物衰退快、幾乎無殘留；今年在田間試驗使用壬酸，用了10天，紅豆枝幹不容易乾，農民使用普遍不滿意。