巴拉刈有無機會解除禁令 防檢局：目前沒有考慮

2019-01-31 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



巴拉刈退場政策大轉彎，農委會昨宣布可多使用一年。當初貿然禁用巴拉刈，導致巴拉刈管理趨於地下化，農業界私底下大囤積；農委會防檢局推估仍有700多公噸巴拉刈在市面上流通使用；學者建議，是否從管理面著手，重新思考合理使用巴拉刈的可能，防檢局表示，目前沒有這樣的考慮。

中興大學植病系榮譽特聘教授曾德賜表示，巴拉刈成本低、物美價廉，若三分地只需要300CC就夠了，藥劑使用的並不多。站在植保界專業的立場，巴拉刈使用是管理問題，不是藥物本身的問題；在國外，使用類似的藥劑必須要有證照、定期進修，由國家管理。

他說，我國政府可以暫時停用巴拉刈，先把藥物管理做好，若有制度、法條需要克服，「就去修啊」，但這藥劑一定要專業使用、不能濫用，這才是政府應該做的事。

農委會防檢局長馮海東表示，巴拉刈重新使用「目前沒有做這考慮」，從民國90多年開始，政策就定調，要讓劇毒農藥逐漸退場。現在若不計算巴拉刈，僅剩下6支劇毒農藥有效成分還在使用；由於巴拉刈使用的許可證已經被廢止，若要重新使用，要先解除禁用，重新申請，難度很高。

馮海東說，全球有60多國禁用巴拉刈，包括鄰近的越南、中國大陸、韓國，但韓國確實禁用3年以後，市面上仍有藥物存在，是否造成危害，一直也都是兩派爭論。使用者有其說法、認為危害者也有其憂慮，兩者都必須尊重。但是，國際農糧組織推動劇毒農藥逐漸退場，這是全球的趨勢與議題，不僅只有台灣在做。

他表示，雖然還有700多公噸在市面上，現在延長多使用一年，主要是因為這麼大量回收集中處理也是問題，因此也希望農民盡快使用完畢。巴拉刈的使用效期有兩年，農民私下囤積太久，包裝、瓶罐也容易破損造成危害。

馮海東說，我國的藥物管理要建立新的機制，由於農藥代噴管理還不成熟，因此代噴系統、納管的強度會修法提高，未來要跟農藥販賣店一樣，相關的人員、業者、店家，都要有國家證照，必須健全化。