一週萬人因腸病毒就醫 連假出遊別忘勤洗手

2019-01-31 11:25 中央社 台北31日電



春節連假將至，南來北往注意洗手衛生。衛生福利部疾病管制署統計，上週超過1萬人次因腸病毒就醫，雖不到流行，但不容輕忽。上週也有一名2歲男童感染腸病毒重症。

根據疾管署統計，國內上週（1月20日至1月26日）腸病毒門急診就診共1萬145人次，且低於流行閾值（1萬1000人次）。

疾管署副署長羅一鈞表示，腸病毒以往是春夏會流行及開學季，現在雖然已經入冬，但因氣溫沒有很冷，社區仍有腸病毒疫情。檢出型別以克沙奇A型為多，但腸病毒71型及伊科病毒11型仍持續活動。

上週也新增一例腸病毒併發重症病例，為北部2歲男童，1月初出現發燒、熱痙攣等症狀收治住院，經檢驗審查確認為克沙奇A10型重症病例，所幸症狀改善並已出院。

疾管署統計，今年累計1例腸病毒併發重症病例，2018年累計36例，以感染伊科病毒11型12例、腸病毒71型8例為多。

羅一鈞說，腸病毒一年四季均有傳播風險，春節連假將至，民眾無論是旅遊、拜訪親友或參加各種活動聚會均應提高警覺，勤洗手是預防腸病毒最有效的方法，不論是家長或嬰幼兒均應做好個人衛生防護。

疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往醫院接受治療。