航路標識服務費 未來可線上繳費

2019-01-31 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



過去航路標識服務費是由財政部關務署代收，交通部航港局於102年元旦起接管航路標識業務時，徵收機關也一併更改為航港局；日前交通部預告「航路標識服務費收取辦法」草案，服務費的收費方法研擬增加彈性，過去船出港前就要繳費，未來放寬至船出港後14天內繳納即可，且目前正在建置新系統，未來可採線上付款，繳費方式更多元，預計6月份上路。

航路標識條例第6條指出，船舶進出使用各商港、工業專用港與各公民營機構興建的碼頭及使用設施，船舶所有人、經理人或其代理人應向航政機關繳納服務費。本次預告「航路標識服務費收取辦法」草案，詳列出航路標識服務費的收費標準與徵收對象，收取辦法、繳納期限等。

依據「航路標識服務費收取辦法」草案規範，服務費徵收方式分為按航次逐次徵收和定期徵收；逐次徵收者，依照船淨噸位，每噸徵收2元，不裝載貨物的客船，每噸位徵收1元；定期徵收者，船的淨噸位不到150噸，每噸收3元，150噸以上每噸收6元，不裝載貨物的客船以前述規則半數計算。船舶出港日或帳單通知日起14日內繳納，繳費方式包含臨櫃、金融機構、電子網路收費等。

航港局解釋，以前由關務署代收時，這筆費用叫做助行服務費，現在改為航路標識服務費，名字改了，收費的標準並無改變，而在繳納方式上還增加了一些彈性；以前因為作業流程的關係，船出港前就要繳費，現在可彈性放寬至船出港後14天再繳費，航港局也正在建置線上付款系統，未來繳費方式可以更多元，更加便民。