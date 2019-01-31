壓力是疾病源頭 心理師要照顧者覺察身心警訊

2019-01-31 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



照顧是一項長期工作，照顧者要花數不盡日夜照料失能者，身心容易耗弱。專家提醒，許多疾病的源頭來自壓力，建議每日盡可能撥出一小段時間離開照顧現場，同時必須建立人際支持網絡，其中應包括三種人：可分享甘苦的照顧者、話題無關照顧的朋友以及總是樂觀快樂的朋友。

台灣心理健康發展協會理事長、林口長庚醫院臨床心理師吳家碩說，很多疾病源頭與壓力有關，照顧者可試著覺察自己的身心狀況。舉例來說，呼吸加速是身體為保護你而吸進更多氧氣，肌肉緊繃是為讓你有力量對抗外來威脅，心跳加速是為增加血液循環，腸胃蠕動慢則是為將能量用在前述功能。

這些都是身體自我保護機制，但過頭了，就可能發展成疾病。一旦發現自己有上述症狀，或者在非照顧時間也反覆想著關於照顧的事，就要警覺照顧壓力超過負荷。

吳家碩建議，每日盡可能撥出一小段時間離開照顧現場，例如被照顧對象固定有一小時的午休時間，照顧者就可稍稍離開現場，不想、不做與照顧有關的事，改作自己有興趣的事，也可以進行身心放鬆練習，練習資源可參考台灣心理健康發展協會官網。

「人不能沒有心靈支持，照顧者必須為自己建立人際支持網絡」，吳家碩建議結交兩類朋友，一類是可以聊跟照顧無關的話題的朋友，這可讓自己轉移注意力，另一類則是總是樂觀開朗的朋友，研究顯示快樂的確可以感染，能讓周圍的人更快樂，並且不斷發散影響下去。

另外，可參加開設給照顧者的活動、認識其他照顧者，彼此分享甘苦、照顧技巧與可用資源。57歲的照顧者陳小姐一度因為母親失智感到崩潰，為母親餘生也為自己感到哀傷。一次機緣，她參與台灣失智症協會為照顧者開設的「永遠記得你」定期講座，在活動中聽到有家屬分享「何不將失智症看成快樂病？」，一句話猶如醍醐灌頂，「是啊，與其意識到病痛熬過晚年，我寧願她快樂走完餘生」。

陳小姐從此轉念，同時也開始上鋼琴課。她說，專注上課或在家練琴的時候，能轉移注意力，身心覺得比較輕鬆，有時母親也會在一旁歡喜地手足舞蹈，一舉數得。

許多照顧者因為家人日夜顛倒、半夜頻尿，睡眠時間被切割得零碎，身心俱疲。吳家碩提醒，千萬不能早上睡一點、下午睡一點、晚上睡一點，使務必要有一段「主睡眠」時間，即使主睡眠期間會因照顧而短暫起床，也可以因睡意濃厚快速入睡。另外，要盡量將被照顧對象的作息調整到跟照顧者一致，白天要強迫家人保持清醒，像是推出去照太陽、給他些任務等，讓他晚上有睡意，兩人作息都正常。