親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紙耀幸福心綻放
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來
時尚美妝

刮刮樂選號實測「3尾數」都中 網紅：一定要買

韓柯蔡誰發紅包最有溫度？ 專家解析肢體語言看誠意

壓力是疾病源頭 心理師要照顧者覺察身心警訊

2019-01-31 11:02聯合報 記者羅真╱即時報導

照顧是一項長期工作，照顧者要花數不盡日夜照料失能者，身心容易耗弱。專家提醒，許多疾病的源頭來自壓力，建議每日盡可能撥出一小段時間離開照顧現場，同時必須建立人際支持網絡，其中應包括三種人：可分享甘苦的照顧者、話題無關照顧的朋友以及總是樂觀快樂的朋友。

台灣心理健康發展協會理事長、林口長庚醫院臨床心理師吳家碩說，很多疾病源頭與壓力有關，照顧者可試著覺察自己的身心狀況。舉例來說，呼吸加速是身體為保護你而吸進更多氧氣，肌肉緊繃是為讓你有力量對抗外來威脅，心跳加速是為增加血液循環，腸胃蠕動慢則是為將能量用在前述功能。

這些都是身體自我保護機制，但過頭了，就可能發展成疾病。一旦發現自己有上述症狀，或者在非照顧時間也反覆想著關於照顧的事，就要警覺照顧壓力超過負荷。

吳家碩建議，每日盡可能撥出一小段時間離開照顧現場，例如被照顧對象固定有一小時的午休時間，照顧者就可稍稍離開現場，不想、不做與照顧有關的事，改作自己有興趣的事，也可以進行身心放鬆練習，練習資源可參考台灣心理健康發展協會官網。

「人不能沒有心靈支持，照顧者必須為自己建立人際支持網絡」，吳家碩建議結交兩類朋友，一類是可以聊跟照顧無關的話題的朋友，這可讓自己轉移注意力，另一類則是總是樂觀開朗的朋友，研究顯示快樂的確可以感染，能讓周圍的人更快樂，並且不斷發散影響下去。

另外，可參加開設給照顧者的活動、認識其他照顧者，彼此分享甘苦、照顧技巧與可用資源。57歲的照顧者陳小姐一度因為母親失智感到崩潰，為母親餘生也為自己感到哀傷。一次機緣，她參與台灣失智症協會為照顧者開設的「永遠記得你」定期講座，在活動中聽到有家屬分享「何不將失智症看成快樂病？」，一句話猶如醍醐灌頂，「是啊，與其意識到病痛熬過晚年，我寧願她快樂走完餘生」。

陳小姐從此轉念，同時也開始上鋼琴課。她說，專注上課或在家練琴的時候，能轉移注意力，身心覺得比較輕鬆，有時母親也會在一旁歡喜地手足舞蹈，一舉數得。

許多照顧者因為家人日夜顛倒、半夜頻尿，睡眠時間被切割得零碎，身心俱疲。吳家碩提醒，千萬不能早上睡一點、下午睡一點、晚上睡一點，使務必要有一段「主睡眠」時間，即使主睡眠期間會因照顧而短暫起床，也可以因睡意濃厚快速入睡。另外，要盡量將被照顧對象的作息調整到跟照顧者一致，白天要強迫家人保持清醒，像是推出去照太陽、給他些任務等，讓他晚上有睡意，兩人作息都正常。

● 放鬆方法並不難！可參考台灣心理健康發展協會建議

衛福部台南醫院的B級長照站，有專門的復健師帶領老人們從簡單的遊戲中復健活動四肢。...
衛福部台南醫院的B級長照站，有專門的復健師帶領老人們從簡單的遊戲中復健活動四肢。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
分享

失智症睡眠林口

相關新聞

大樂透明起加碼360組100萬 威力彩今晚衝2.7億元

2019-01-31 11:08

家庭主婦靠記帳 40歲財務自由

2019-01-30 09:01

買年貨怕被坑？屏東餅乾工廠便宜到哭！在地人：拜託低調

2019-01-31 12:00

出去玩？「綠」友友們正夯

2019-01-31 11:16

台灣三大超有「哏」小編！不認識他們別說你是年輕人

2019-01-31 12:04

最後1天！廚餘轉用飼料補助 桃園4養豬場還未通過

2019-01-31 11:55

巴拉刈替代藥品不好用 農民怨紅豆賣相差價格低

2019-01-31 11:41

巴拉刈有無機會解除禁令 防檢局：目前沒有考慮

2019-01-31 11:35

國際油價估調漲 中油：春節期間連2周「只跌不漲」

2019-01-31 11:29

航路標識服務費 未來可線上繳費

2019-01-31 11:07

長照「緊急喘息」設計挨批 家總建議放寬急難救助條件

2019-01-31 10:56

輕度至中度失智需要陪伴 專家：長照資源卻分配不到

2019-01-31 10:52

失智症照顧者易忽略自己 台大分析：一病就急診、住院

2019-01-31 10:47

魯肉飯保衛戰》民眾抗「疫」非洲豬瘟

2019-01-31 10:26

孕婦不宜泡湯、不能用電毯？婦科醫師：沒有醫學根據

2019-01-31 09:55

法國青年麵包師大賽 張廷瑋奪最佳工藝獎

2019-01-31 09:03

吳德榮：大氣短周期振盪 天氣4、5天循環變化

2019-01-31 07:48

溫暖天氣只到今天 彭啟明：北部周五高溫掉12度

2019-01-31 07:38

台灣東部海域規模4.0地震 最大震度宜蘭3級

2019-01-31 06:58

日夜溫差大 今高溫上看29度、西部及金馬易起霧

2019-01-31 06:02

西半部空品橘色等級 雲嘉南空品亮紅燈

2019-01-31 05:59

採買年貨 「紅」運當頭

2019-01-31 00:29

日滑手機4小時 18歲高中生白內障

2019-01-31 00:24

買聯合報 連三期開出發票大獎

2019-01-31 00:23

草率鬆綁七休一 交通部、勞動部唾面自乾

2019-01-31 00:19

公總勸退10休1 客運春節維持7休1

2019-01-31 00:15

健康你我他／運動、畫畫 減壓顧健康

2019-01-30 23:51

年前太操勞 當心皮蛇上身

2019-01-30 23:47

最賺錢醫院 得靠副業救援

2019-01-30 23:45

台灣南部海域規模4.9地震 最大震度屏東3級

2019-01-30 23:39

「我不是你的僕人」5種壞朋友特質 快遠離這樣的人！

2019-01-30 23:21

施景中掀起綺綺貼圖旋風 為兒童心臟病基金會帶來500萬善款

2019-01-30 23:02

後白皮書時代 文化部長面對文化界

2019-01-30 23:01

未來的Nike鞋店現身！首間Kicks Lounge X來了

2019-01-30 21:58

非洲豬瘟致消費者惶恐 花蓮豬農：滷肉飯不能消失

2019-01-30 21:55

明天變天！未來10日及春節天氣 氣象局告訴你

2019-01-30 19:58

國光十八羅漢圖巡演啟動 品牌新書同步出版

2019-01-30 19:57

3層樓螢幕、6種香氣！i-Ride帶人9分鐘飛台灣

2019-01-30 19:24

蘇揆視察桃機春運 勉同仁盡心盡力

2019-01-30 18:53
看更多

熱門文章

明天變天！未來10日及春節天氣 氣象局告訴你

2019-01-30 19:58

這常見數字是大忌！一圖看「2019紅包行情表」 春節風光又不瘦荷包

2019-01-30 17:10

她買刮刮樂三次都中獎 最後刮出「200萬元加賓士車」

2019-01-30 14:12

台北明顯搖晃！13：21東部海域規模5.7地震 台東4級

2019-01-30 13:29

年菜這樣保存母湯啊！他說出4禁忌

2019-01-30 18:20

11-12月期發票誕生14位千萬富翁 買聯合報中200萬元

2019-01-30 17:04

酪農好缺工！月薪4萬留不住人 7月將引進農業外勞

2019-01-30 19:01

拉麵170元太貴 他忍餓「只買1碗」卻被女友罵：噁心

2019-01-30 13:31

單身吃飯不孤單！一個人到君品吃14道牛排大餐享半價

2019-01-30 12:31

刮刮樂選號實測「3尾數」都中 網紅：一定要買

2019-01-31 10:18

春節出遊注意！ 留意4狀況讓你大破財

2019-01-31 09:00

編舞家張婷婷去世享年45歲 溫暖樂觀形象留人心

2019-01-30 14:29

敢咬老娘不想活了嗎？熟睡母獅被吵醒 暴打公獅

2019-01-30 12:56

坐桶子返台爆豬瘟漏洞 台商憂：蘇院長能保護我家人嗎？

2019-01-30 12:30

台灣南部海域規模4.9地震 最大震度屏東3級

2019-01-30 23:39

台北首間「金礦咖啡」倒了！月租80萬 只賣咖啡難支撐

2019-01-30 13:06

溫暖天氣只到今天 彭啟明：北部周五高溫掉12度

2019-01-31 07:38

【即時短評】蔡政府放了故宮吧！讓藝術起死回生

2019-01-30 12:37

猴硐貓村傳貓瘟 若擴大將考慮封村

2019-01-31 00:30

施景中掀起綺綺貼圖旋風 為兒童心臟病基金會帶來500萬善款

2019-01-30 23:02

雷洪突發性耳鳴險些耳中風 醫師指出可能有這些原因

2019-01-30 16:11

地牛又翻身！6:14宜蘭外海規模4.0地震 昨夜南部海域規模4.9地震

2019-01-31 06:40

不運動高血壓痛風纏身 瀕臨洗腎教師靠3招緩解瘦12公斤

2019-01-30 17:10

「我不是你的僕人」5種壞朋友特質 快遠離這樣的人！

2019-01-30 23:21

瘦身強國！韓妞「3周狂瘦8公斤」 保證不餓食譜讓網友暴動惹～

2019-01-30 19:01

農民零售仍有囤積 農委會：巴拉刈禁售延到明年

2019-01-30 18:15

網友說她太瘦 「不喜歡就別煩我」席琳狄翁霸氣回應

2019-01-30 19:52

今日星座運勢／金牛輕鬆心態看事物 偏財見好就收

2019-01-31 00:00

未來的Nike鞋店現身！首間Kicks Lounge X來了

2019-01-30 21:58

春節機票折扣最划算！華航飛倫敦1.6萬有找

2019-01-30 17:42

吳德榮：大氣短周期振盪 天氣4、5天循環變化

2019-01-31 07:48

春節想中獎快看這！12星座「提升財運寶地」公開

2019-01-31 08:00

日滑手機4小時 18歲高中生白內障

2019-01-31 00:24

白內障出現年輕化趨勢 年輕低頭族注意

2019-01-30 14:51

刮刮樂刮出200萬還送賓士 中獎人開心尖叫轉送兒子

2019-01-30 12:49

搶先全日本開花！盤點沖繩3大人氣賞櫻名所

2019-01-30 15:28

日夜溫差大 今高溫上看29度、西部及金馬易起霧

2019-01-31 06:02

李晶晶腹肌超殺 Voda Swim泳衣老闆當之無愧

2019-01-30 17:20

勞動部臉腫腫的？ 春節沒客運業者十休一 勞長：樂見

2019-01-30 14:36

中研院證實 觀塘三接棧橋區「真的有多杯孔珊瑚」

2019-01-30 13:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top