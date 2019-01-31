長照「緊急喘息」設計挨批 家總建議放寬急難救助條件

2019-01-31 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



我國長照資源有支持照顧者的喘息服務，但須提前兩周申請挨批緩不濟急，或者額度不敷使用，「緊急喘息」成為資源網絡中失落的一環。中華民國家庭照顧者關懷總會認為，衛福部可思考放寬「急難救助」的條件，將因照顧無法就醫、且經濟能力無法將家人送機構的族群納入救助對象。

曾有一名男子獨自照顧失智且失能的母親，有段時間他發現每每出力搬運母親時，腹部疼痛不已，且有越來越痛的情形；就醫經診斷是疝氣，醫師這得開刀，開刀後得休養兩個月。

若休養兩個月，誰來照顧他的母親？該名男子先是求助政府的長照資源，但喘息服務最多只能給到21天；他進一步詢問機構，發現母親入住一個月要花五、六萬元，再加上母親生活必須的耗材，兩個月下來預估需要十幾萬，身為中低收戶的他負擔不起。於是，他沒有去開刀，一拖再拖，直到母親過世後，他的疾病才獲得治療。

這是家總遇過的個案。家總秘書長陳景寧說，長照資源中的喘息服務是可利用的資源，但往往要提前兩周申請，遇到緊急狀況時緩不濟急，這個個案凸顯「緊急喘息」是資源網絡中失落的一環。

當目前的喘息服務申請等待時間或申請額度無法滿足有緊急需求的照顧者，照顧者可能轉向考慮將家人送往機構，但這對於經濟能力無法負擔的家庭又是一道關卡。陳景寧認為，衛福部可思考放寬「急難救助」的條件，將這類因照顧無法就醫的族群納入救助對象。