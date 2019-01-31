輕度至中度失智需要陪伴 專家：長照資源卻分配不到

2019-01-31 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



我國的長照資源根據患者的失能程度分配，但這套邏輯未必適用於失智者。台灣失智症協會指出，輕度到中度失智者合併許多精神行為症狀，是照顧者身心壓力最大階段，但此時患者行動力尚佳，可能落在官方標準較輕的失能等級、可申請的喘息服務時數等支持資源較少。

他們建議，衛福部應提供照管專員更多的失智症認識訓練，也建議家屬在接受失能等級評估時，多多說明患者的精神行為症狀，甚至平時就將患者的精神行為症狀記錄下來，提供照管專員參考。衛福部長照司副司長周道君回應，將邀集相關專業團體瞭解實務需求與研議是否有更妥適的作法。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉指出，失智症從輕度開始就不容易照顧，患者的行動力佳，同時卻因大腦病變衍伸許多精神行為症狀，如遺忘、迷路、情緒驟變、幻覺或妄想、判斷力下降、不合規範的舉止等。因此從輕度到中度失智階段，往往最需要照顧者隨時陪伴在側、最讓照顧者勞心勞力，甚至是照顧者最容易產生輕生念頭的時候。

不過，輕度到中度的失智症患者行動力還很好，對應到的長照2.0的失能等級可能相對較輕，相應地，可申請的長照服務資源額度，像是居家服務時數、喘息服務時數、交通接送補助等會相對較少。

台灣大學健康政策與管理研究所副教授陳雅美說，為讓長輩在社區健康安老，衛福部積極在布建可提供長照服務的單位，但是，失智老人適用的日間照顧中心數量成長十分緩慢。截至2018年底僅259間，低於護理之家類型機構577間、更低於養護類型機構1051間，量能有待提升。

另外，長照2.0規劃的C級巷弄長照站，像是社區關懷據點、村里辦公室、衛生所或社福團體等，其實可提供短時間的臨時托顧服務，有機會讓照顧者抽身看病、買菜或去銀行辦事，但至今成效似乎不彰。

周道君回應，衛福部會持續致力宣傳與布建失智症長照服務資源。另外，衛福部與家庭照顧者關懷總會合作成立30個家庭照顧者關懷照顧據點，提供照顧技巧訓練、照顧資源媒合，也能在照顧者臨時有急事時提供即時支援，預計今年完成全台22縣市的輔導工作，讓各縣市發展因地制宜的服務網絡。民眾可撥打長照專線1966或家庭照顧者關懷專線0800-507272洽詢。