吳德榮：大氣短周期振盪 天氣4、5天循環變化

2019-01-31 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，由於最近在東亞，大氣無大振幅的波動，也就是沒有強冷空氣南下，以較短周期約4至5天的振盪為主，天氣呈現將近2天受東北季風影響、之後有2天或3天回暖的循環變化。

吳德榮說， 最新（30日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日各地白天溫暖舒適，北部、中部白天約可升至27度、南部則可升至30度，東部高溫約在26度左右；天氣穩定，不過西半部及外島容易起霧，空氣品質不佳，應注意。

他說，今晚及明受東北季風影響，迎風面北部、東半部有局部雨，北台灣氣溫下降、天氣濕冷，明晚轉乾；沿海、空曠地區降至12、13度左右，要注意保暖。中南部受影響較小。

吳德榮表示，周六、日東北季風減弱，天氣好轉、逐日回暖，早晚仍偏涼微冷，西半部清晨及外島容易起霧，東半部有局部短暫雨的機率。除夕及年初一另一波東北季風影響，迎風面北部、東半部轉有局部雨；冷空氣較前波弱，北台灣仍轉濕涼；水氣較多、中部、南部也有零星降雨的機率。