溫暖天氣只到今天 彭啟明：北部周五高溫掉12度

2019-01-31 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明表示，今天白天溫暖像春天，但明天北部、東半部的天氣轉涼轉濕，落差很大。春節9天連假，中南部仍不受幾波冷空氣影響，北部、東北部也偏暖，至少有一半以上是晴朗穩定的好天氣。

彭啟明在臉書指出，今天上半天還是維持晴朗穩定的天氣，清晨平地溫度17-20度，預計今天中午高溫可以到27-29度，建議大家好好把握不常在1月所出現的高溫。下半天將會逐步改變，會由偏南風轉偏北風，北部感受到較明顯，溫度將明顯下滑。

他預期周五的感受和周四落差很大，周五清晨低溫北部將降到14-15度，白天高溫也只有15-17度，還有點水氣；桃園以北到宜蘭花蓮，偶飄雨或東北風地形陣雨。彭啟明說，提醒北部、東半部朋友要注意這兩天的落差，中南部在天氣變化上不大，但要留意在天氣轉變過程中，可能有些霧霾，尤其中南部的空氣品質，過去幾天相對不佳。

彭啟明表示，這波冷空氣走得很快，大約周五下半天冷空氣就會逐漸減弱、回溫，周六、日又回到穩定舒適的天氣類型，各地明顯回溫。下周一、二，也就是除夕及大年初一和今天類似，有波冷空氣再度南下，北部、東半部再度轉為陰沉偶雨的天氣，中南部變化不大，初二開始又逐步回暖，將持續到初五。

彭啟明說，初六、初七可能有波冷空氣影響，這波還有些預測上看法分歧，有些不確定性，有轉好的空間，最差也是類似今明兩天的變化。他指出，大致上今年9天連假期間，北部及東半部至少超過一半以上都是晴朗穩定的好天氣，縱使有東北風影響，也可能最多降到14-15度，整體感覺是偏暖的春節假期。