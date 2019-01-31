日夜溫差大 今高溫上看29度、西部及金馬易起霧

2019-01-31 06:02 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



中央氣象局表示，今天清晨各地低溫普遍在14至18度，請注意日夜溫差適時增減衣物；上半天天氣與今日類似，各地高溫可達到27至29度，下半天起隨著鋒面接近及冷空氣的南下，北部及東半部降雨機率提升，也逐漸轉涼冷，中部以北及東北部地區夜間到清晨的低溫13至15度，南部及花東地區則是16至18度。