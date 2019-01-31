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日夜溫差大 今高溫上看29度、西部及金馬易起霧

2019-01-31 06:02聯合報 記者侯俐安╱即時報導

中央氣象局表示，今天清晨各地低溫普遍在14至18度，請注意日夜溫差適時增減衣物；上半天天氣與今日類似，各地高溫可達到27至29度，下半天起隨著鋒面接近及冷空氣的南下，北部及東半部降雨機率提升，也逐漸轉涼冷，中部以北及東北部地區夜間到清晨的低溫13至15度，南部及花東地區則是16至18度。

氣象局提醒，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通行車請注意安全，有離島交通需求請留意航班資訊。

圖／中央氣象局
圖／中央氣象局
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氣象局低溫高溫

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