西半部空品橘色等級 雲嘉南空品亮紅燈

2019-01-31 05:59 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



環保署表示，今天仍受東南風影響，僅東半部地區有零星短暫雨，西半部地區因天氣穩定，局部地區有霧今天日上午邊界層偏低，水平及垂直擴散條件較差，晚起鋒面通過及東北風增強，空氣品質將逐漸好轉。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；馬祖及澎湖地區為「普通」等級，馬祖受大陸沿岸污染物影響短時間可能達橘色提醒等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，中部及高屏局部區域短期間可能達紅色警示等級；雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。

環保署表示，2月1日受東北季風影響，風速增強，北部及東半部有局部短暫雨。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏空品區風速偏弱，擴散條件不佳，局部區域短時間可能達紅色警示等級。