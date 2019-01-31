草率鬆綁七休一 交通部、勞動部唾面自乾

2019-01-31 00:19 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 吳姿賢



交通部二度向勞動部申請客運業鬆綁「七休一」，勞動部也趕在過年前完成公告，最後卻沒有任何業者實施鬆綁。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

交通部以春節疏運為由，二度向勞動部申請客運業鬆綁「七休一」，勞動部也火速趕在過年前完成公告，最後卻沒有任何業者實施鬆綁。

回顧勞基法二修提供「七休一」鬆綁機制時，勞動部當初信誓旦旦直說有三道把關機制，不會輕易放寬。如今檢視客運業案，全年人力最吃緊、班次最多的春節疏運，業者還是能符合「七休一」，凸顯第一道的交通部未仔細檢視評估、草率申請，第二道的勞動部也未善盡把關責任，恣意放掉勞基法，給予不必要的「彈性」。第三道的經工會同意根本派不上用場。

近年國道重大事故頻傳，二○一七年就曾疑因過勞駕駛引發蝶戀花車禍，造成卅三死，過勞駕駛不只是司機身心健康問題，更攸關乘客安全。業者若真有人力調度困難，給予彈性無可厚非，但從今年九天連假仍可落實「七休一」來看，此一彈性需求顯然不存在。

為了「接地氣」，交通部長林佳龍在勞動部公告放寬後，下令要求公開實施「十休一」的業者名單。但交通部先是主動二度提申請，然後再高喊不鼓勵過勞駕駛、要公布名單。交通部與勞動部最後都只能唾面自乾。

九天春節連假都不需要鬆綁「七休一」，全年其他四天連假勢必更大可不必，交通部應主動提出撤銷公告的申請，勞動部也應主動要求交通部重新評估需求，完全回歸勞基法休假規定，才真的「接地氣」。