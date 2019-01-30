綺綺貼圖為兒童心臟病基金會，帶來500萬善心捐款

2019-01-30 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



還記得台大婦產科醫師施景中分享綺綺的故事嗎？這位患複雜先天心臟病的10歲小女孩但留下「綺綺的恐龍綺想世界」貼圖，溫暖人心。綺綺爸媽決定，貼圖販售所得除掉給LINE、Google的行政費用外，其他均捐給兒童心臟病基金會。

施景中晚間再度分享，綺綺貼圖大約已為兒童心臟病基金會帶來500萬元的善心捐款。貼圖上架時，施景中是代理人，若這些捐款都算他對基金會的贈與，要負擔200萬元以上的稅款。幸好在他於會計師事務所工作的弟弟協助下，得到的善意回意，不用負擔額外的稅。

施景中也說，兒童心臟病基金會計畫把綺綺的畫作集結成塗鴉冊或貼紙，免費提供給病童。「一切美好，恰如其分，好像冥冥中老天看在眼哩，一直在幫我們的忙。」

施景中臉書全文如下：

綺綺貼圖目前大概已經幫國內最早的醫療基金會 -- 兒童心臟病基金會，帶來500萬的善心捐款。

這一切都在我意料之外。

當初她父母悲痛萬分，要處理綺綺的後事。所以完成小菩薩心願的事（貼圖上架遺愛人間），就交到我手上了。

本來要以基金會名義申請貼圖上架，但基金會並無前例，所以礙難照辦。最後我以我的名義當代理人，將綺綺的貼圖申請上架。因為程序不熟，花了不少時間，也跑了3次銀行申請往後的匯款程序。

原先也知道會有稅務的問題。但當初想貼圖收入能有1-2萬就不錯了，真的要扣所得稅，我來自己出，當我和小菩薩的緣分。

但大家對綺綺的愛超過我的預期。

目前收入應該會超過500萬，如果都算是我對基金會的贈與，我要多負擔200萬以上的稅款。

基金會也是第一次處理相關事宜，沒有絕對把握。

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我找上我弟弟，他在非常大的會計師事務所當資深合夥人，算是位高權重，同時事務所裡也有稅務專家。他一口答應了。

我第一次到他新辦公室去，那裏金碧輝煌，在2樓還要拍照換證件才能進入。

他說: 「稅法多如牛毛。」

「但任何人都不應因為做善事，而遭到國家稅法的處罰。」

看我弟弟在這樣的場合，運籌帷幄，加上所內的稅務專家解釋幫忙，要怎麼做，基金會的會計師也已經有腹案。

於是基金會的會計師與國稅局溝通上公文，今天很快得到國家的善意回意。這筆善款，國稅局以綺綺的遺產贈與來解釋，不用負擔額外的稅，不但使民眾愛心不打折，也免除了我或基金會要負擔的巨額所得稅。

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今天下午，我向基金會的副執行長說，善心真的會激起漣漪，連國稅局都願意從法理情幫我們解套了。我也開心的向我弟弟傳訊說: 「一切圓滿解決了。」

同樣的時間精力，他客戶必須支付的費用一定不少，但他也是義務幫我和基金會。

傍晚，綺綺媽媽傳訊給我。康健雜誌以「把愛傳下去」為主題，對她夫婦做專訪，今天也已經刊出(https://www.commonhealth.com.tw/article/article.action?nid=78883&fbclid=IwAR3hRdfQRcjxmw_1MTS8Zfiwysyus-Y-_pB5k3oWx27rWMw3vwZU2OcvTXM&page=3)。這是她們夫婦倆自從喪女後，第一次公開受訪。

曾經很多商家會大型活動，商請要用綺綺貼圖，做大型裝置藝術、或書籍商品等，將收益部分回饋給基金會，綺綺父母沒有答應。她們單純就是想要用貼圖紀念綺綺。

現在基金會要花他們自己的錢，過完年，把綺綺的畫作集結成塗鴉冊或貼紙，免費提供給病童。

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一切美好，恰如其分，好像冥冥中老天看在眼哩，一直在幫我們的忙。