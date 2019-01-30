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新竹護城河畔新春市集 晶品城巨幅春聯超吸睛

2019-01-30 22:10經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

新竹晶品城購物廣場位於新竹護城河畔，今年春節自2月5日（大年初一）至2月10日（初六）將連續舉辦六天新春市集，聚集20攤各式年味小吃、文創手作等攤友共襄盛舉，預料將蔚為新竹新興的走春景點。

同時，晶品城購物廣場信義街大門大紅燈籠高高掛、最高的景觀電梯，也佈置了5米長寬的巨幅春聯，吸引民眾全家大小駐足拍照，為新的一年祈福，期望「豬事大吉」，同時留下喜氣滿滿的全家福照片。

春節全家團圓聚餐，晶品城購物廣場內有乾杯、金色三麥、樂尼尼、好客燒烤、勝博殿、小蒙牛、夏部壽喜燒等數十家主題餐廳可供選擇，數家餐廳皆有推出優惠的春節限定套餐，選擇眾多，菜色豐富且多樣，歡迎各位民眾前來品嘗。同時24小時營業的林森路立體停車場，可以讓全家前往市區聚餐及走春時方便停車，不用煩惱車位問題。

晶品城購物廣場喜慶金豬年，舉辦「歡喜迎新年」活動，1月25日起全館（部分專櫃除外）累積消費滿3,500元，可兌換100元晶品城商品券。各式主題餐廳消費滿1,000元，則可獲得新竹竹溪翰墨協會書法老師現場揮毫的春聯作品。初一至初六則有「晶喜抽紅包」活動，消費滿3,000元即可抽一次紅包，共有300元商品禮券、湯姆熊100元代幣等豐富獎品，包包有禮。

另外，大年初一將有祥獅獻瑞喜迎金豬年的熱鬧表演，同時還有財神爺在現場發送給前200名幸運民眾，特地至新竹天王寺財神廟繞香爐的「一元復始．發財寶金」。元宵節前2月16日、17日，歡迎爸爸媽媽帶小朋友報名參加「燈籠DIY」與「彩繪天燈」活動，親子一起製作皮卡丘、老皮等創意燈籠，並畫出屬於自己的創意天燈，高掛於晶品城館內展示，是走春體驗新春好彩頭的新選擇。

晶品城購物廣場今年春節自2/5（大年初一）至2/10（初六）將連續舉辦六天新春市...
晶品城購物廣場今年春節自2/5（大年初一）至2/10（初六）將連續舉辦六天新春市集。業者／提供
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晶品城購物廣場信義街大門大紅燈籠高高掛。業者／提供
晶品城購物廣場信義街大門大紅燈籠高高掛。業者／提供
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晶品城購物廣場的景觀電梯，佈置5米長寬的巨幅春聯，成為打卡名勝。業者／提供
晶品城購物廣場的景觀電梯，佈置5米長寬的巨幅春聯，成為打卡名勝。業者／提供
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晶品城購物廣場今年春節自2/5（大年初一）至2/10（初六）將連續舉辦六天新春市...
晶品城購物廣場今年春節自2/5（大年初一）至2/10（初六）將連續舉辦六天新春市集。業者／提供
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新竹春節

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