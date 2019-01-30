未來的Nike鞋店現身！首間Kick Lounge X來了

2019-01-30 21:58 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



從去年開始，Nike就在新北市開始讓既有的Kick Lounge開始轉型，當時以「創意工作空間」做為發想，並結合在地元素，營造出更具特色的店舖空間。今年，品牌就再推出全新的Kick Lounge X概念店，主打永續環保精神，將近七成的店裝都是由回收物製成，呈現超現實的未來感。

這間全台首間的Kick Lounge X就座落於新光三越百貨A11館的一樓，在最外側便以大面積的LED燈裝置，以黑、白畫面的方式呈現Nike的經典鞋款。抬頭看去，便能發現靈感來自氣墊鞋的充氣裝置，讓消費者馬上就能聯想到Air Max鞋的特色。同時以近年紅到發紫的半透明材質，構建成牆面，並置入向不同領域的球鞋愛好者，募集了超過250雙的球鞋。Nike以獨家專業技術將舊鞋解構再製，化為Kick Lounge X的空間設計元素。不過，店中最吸睛的還是三張試穿椅，分別由「黑人」陳建州和運動員吳永盛提供的愛鞋，重心分解壓製而成，再次呼應永續的意念。