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未來的Nike鞋店現身！首間Kick Lounge X來了

2019-01-30 21:58聯合報 記者曾智緯╱即時報導

從去年開始，Nike就在新北市開始讓既有的Kick Lounge開始轉型，當時以「創意工作空間」做為發想，並結合在地元素，營造出更具特色的店舖空間。今年，品牌就再推出全新的Kick Lounge X概念店，主打永續環保精神，將近七成的店裝都是由回收物製成，呈現超現實的未來感。

這間全台首間的Kick Lounge X就座落於新光三越百貨A11館的一樓，在最外側便以大面積的LED燈裝置，以黑、白畫面的方式呈現Nike的經典鞋款。抬頭看去，便能發現靈感來自氣墊鞋的充氣裝置，讓消費者馬上就能聯想到Air Max鞋的特色。同時以近年紅到發紫的半透明材質，構建成牆面，並置入向不同領域的球鞋愛好者，募集了超過250雙的球鞋。Nike以獨家專業技術將舊鞋解構再製，化為Kick Lounge X的空間設計元素。不過，店中最吸睛的還是三張試穿椅，分別由「黑人」陳建州和運動員吳永盛提供的愛鞋，重心分解壓製而成，再次呼應永續的意念。

比起其他的Kick Lounge店，全新的Kick Lounge X在名稱上多了「Ｘ」，象徵了跨界、無限的可能。因此為了紀念進駐A11，Nike在店外設立了期間限定的Air Lab體驗區，消費者只要在2月1日至2月3日之間，憑打卡畫面，就能製作一只具個人風格的手環。每個原物料都是來自Nike在生產鞋款時所產生的耗材，緊扣著環保精神。另外，話題的Air Max 720鞋Northern Lights配色，將於2月1日在Nike Kicks Lounge X信義A11搶先發售，之後2月2日起在其他指定店點限量發售，絕對是潮鞋迷和粉絲不容錯過的訊息。

藝人陳建州的球鞋鞋面化為試穿椅的一部分。圖／Nike提供
藝人陳建州的球鞋鞋面化為試穿椅的一部分。圖／Nike提供
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從2月1日到2月3日為止，消費者能到Nike Kicks Lounge X旁的A...
從2月1日到2月3日為止，消費者能到Nike Kicks Lounge X旁的Air Lab體驗區，製作專屬手環。圖／Nike提供
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店中隨處可見的Air Brick空氣磚牆面，以回收寶特瓶再製而成。圖／Nike提...
店中隨處可見的Air Brick空氣磚牆面，以回收寶特瓶再製而成。圖／Nike提供
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全台第一家的Nike Kicks Lounge X信義A11將於2月1日正式開幕...
全台第一家的Nike Kicks Lounge X信義A11將於2月1日正式開幕，全新的店型顛覆現有的運動品牌零售空間概念。圖／Nike提供
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透過創新專業的循環技術再製，藝人陳建州與運動員吳永盛的球鞋重生為試穿椅，成為店中...
透過創新專業的循環技術再製，藝人陳建州與運動員吳永盛的球鞋重生為試穿椅，成為店中的傢俱。圖／Nike提供
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Kicks Lounge X信義A11領先全台，搶先發售Air Max 720 ...
Kicks Lounge X信義A11領先全台，搶先發售Air Max 720 Northern Lights配色鞋。圖／Nike提供
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半透明材質的牆面，可見其中有Nike向球鞋愛好者，募集來的多雙鞋款。圖／Nike...
半透明材質的牆面，可見其中有Nike向球鞋愛好者，募集來的多雙鞋款。圖／Nike提供
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店內空間設計概念緊扣Nike經典球鞋Air Max氣墊主題。圖／Nike提供
店內空間設計概念緊扣Nike經典球鞋Air Max氣墊主題。圖／Nike提供
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