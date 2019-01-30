後白皮書時代 文化部長面對文化界

2019-01-30 23:01 台灣醒報 記者康詠琪╱台北報導



文化部長鄭麗君(右)訴說文化部這兩年的政策。（photo by 康詠琪/台灣醒報） 分享 facebook 去蔣化爭議、部長被摑掌事件都引發不少人對文化部的關注。文化部長鄭麗君30日下午應邀出席文化論壇，向學者、大眾交代文化部的政策執行，並接受專家學者、民眾對於文化部執行力、國家語言發展法，以及文資議題等的提問。

回顧與釋疑

文化部長鄭麗君將上任兩年做的事歸納成「一二三四五六」，向外界展示。她說，文化部這兩年致力於整合藝文發展及文化產業的事務，並完成台灣戲典中心、衛武營、南科考古館三項建設。其次，文化部也研議「國家語言發展法」、「文化基本法」、「公共媒體法」等五個重要的法律草案，並推動六項重要的紮根政策。

當前不少民眾對於雙語教育、推行母語，以及國家語言發展政策，在未來的執行有所疑慮，對此，部長鄭麗文承諾，文化部在推行相關政策，會在尊重個人的學習意願，與保護各族群母語傳承與延續之間，審慎思考。

民眾的反應

提問時間，與會者有正反不同的反應。有在博物館服務的資深員工肯定部長致力於本土化、在地化的理念，希望投注更多資源在博物館，讓這個台灣文化的基礎能更穩固。另外，新北丹鳳高中的學生，期望文化部長推動更多能夠深化本土教育的政策。

然而也有台北文資環境守護聯盟成員，認為文化部守護文化資產的決心不夠，以至於松山療養所等深具意義的古建物慘遭拆除，而舉手抗議並上台遞交陳請書。還有遠從南投縣來參加的民眾，為一直無法通過審議委員會，而面臨被拆除的竹山防空壕請命。

由於論壇討論的議題眾多，涵蓋面大，主辦單位臺灣文化政策研究學會特別全程直播，並同步錄音、錄影，方便民眾及時收看，或事後點閱。

【更多精采內容，詳見 】