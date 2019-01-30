補姚立德的缺 大考中心主任劉孟奇接教部政次

2019-01-30 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



教育部今晚發部新一波人事命令，姚立德請辭空出的政務次長職缺，經行政院同意由大考中心主任、國立中山大學政治經濟學系劉孟奇接任。劉孟奇為台大經濟學研究所博士，曾任中山大學教務長等職，為現任大考中心主任。

劉孟奇最近因學測國文命題爭議，成為媒體焦點。起因在於今年國文試題引用樂評人馬世芳、作家張曉風文章，原作都頗有微詞，馬世芳自認就算是他身為作者，答題也有困難；張曉風則認為引文過度割裂她的原文，且事前事後都未知會她，也未付給版權費。

劉孟奇則受訪表示，依著作權法第54條規定，大考中心可重製已公開發表的著作，供為試題之用，因此不用付版權費。至於不告而取，是為避免洩題，不能事先告知作者。他更說，既然有爭議，往後命題不會再引用「這些人」的文章，但這番話也引起爭議。

新任國家教育研究院院長許添明，和教育部長潘文忠都是「回鍋」擔任，他去年中在12年國教新課綱審議期間被換掉國教院長，如今隨著潘文忠回任。他是美國哥倫比亞大學教育學博士，曾任花蓮教育大學國民教育研究所所長、多元文化教育研究所所長、台師大學教育學系系主任、課程與教學研究所所長、教育政策與行政研究所所長、教育研究與評鑑中心主任及教育學院院長等職。

至於教育部新任資訊及科技教育司司長郭伯臣，美國普渡大學電機暨資訊工程學院博士，曾任國立台中教育大學教育學院院長。