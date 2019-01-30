明天變天！未來10日及春節天氣 氣象局告訴你

2019-01-30 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



下星期一就是農曆除夕了，已有不少民眾開始採買年貨，這幾天天氣好，但明天又要變天了。

氣象局臉書粉絲專頁報天氣 - 中央氣象局稍早貼文告訴民眾未來天氣10日報，明天(周四)晚上起至周五（2月1日）鋒面通過、伴隨東北季風增強或大陸冷氣團南下，冷空氣影響氣溫下降，尤其北部及東北部降溫明顯，高溫只剩下19、20度，中南部影響不大，仍有23至26度的高溫。

氣象局說，此波東北季風中部以北低溫將下探13、14度，其他地區約16至18度，要注意保暖；天氣方面，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

周六(2日)、下周日（3日小年夜）東北季風減弱，氣溫回升，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅花東地區有零星短暫雨。

下周一、下周二（4日、5日；除夕、初一）受到另一波東北季風增強影響，北台灣天氣較涼、其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有短暫雨，中南部地區亦有局部短暫雨。