3層樓螢幕、6種香氣！i-Ride帶人9分鐘飛台灣

2019-01-30 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



要不要一起「飛」一下？由智威集團所打造的i-Ride TAIPEI飛行劇院，於1月30日正式於台北微風南山開幕。透過三層樓高的巨大球幕，以及隨著劇情變換效果的座椅，玩家可以體驗穿梭在台北101、鹽水蜂炮、玉山山頂等台灣代表性景點的樂趣，甚至還會隨著場景變化，有著不同的溫度、氣味變化。

i-Ride目前在全球遍佈超過30個景點及主題樂園，包括在加拿大、西班牙法拉利樂園、日本富士急樂園等地，均可見到由智威所打造的i-Ride蹤跡。2017年11月，智威於高雄總部設立i-Ride體驗中心，並且於2019年1月正式進駐台北。

i-Ride主要概念，就是讓乘客坐在特殊設計的懸空座椅上，並且被推入約三層樓的球形螢幕中。隨著影片播放的內容，座椅會不斷移動、變化角度，不須配戴特殊眼鏡，也能讓玩家擁有進入虛擬世界中的感受。特殊設計的座椅，不僅有音效，還會有迎面吹拂的風效、清涼的水霧，以及符合場景的6種特殊氣味，讓人身歷其境。業者表示，相較於高雄的體驗中心，台北新增「溫度」變化，例如飛過墾丁會變熱，還採用更高規格的投射技術，影片畫質更佳。

首波推出的《飛越臺灣》，影片長度約9分鐘，空拍影片地點囊括台北、鵝鑾鼻、三仙台、蘭嶼、高雄等地，甚至還有池上西螺大橋媽祖繞境及台南鹽水蜂炮等特色節慶活動。業者透露，i-Ride TAIPEI飛行中心共斥資2億打造，而《飛越臺灣》則約耗時3年，透過直昇機、無人空拍機拍攝完成，每個場景都需配合氣候、時間等因素。其中光是拍攝玉山落雪場景，就等了一年多才完成。