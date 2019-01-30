親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紙耀幸福心綻放
豬瘟防疫總動員
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來
時尚美妝

冰箱塞滿滿剩菜？ 保存年菜4大錯誤觀念

偵測警報大響 日核燃料再生研究所輻射外洩

酪農好缺工！月薪4萬留不住人 7月將引進農業外勞

2019-01-30 19:01聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

酪農業缺工問題嚴重，勞動部今(30日)下午召開跨國勞動力政策協商諮詢小組第28次會議，同意開放試辦「乳牛飼育業」及「農業外勞外展計畫」，最快將於今年7月上路，將引進農業外勞供酪農業補足人力缺口，額度400人。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，關於乳牛飼育業開放農業外勞議題，農委會曾在105年的第25次政策小組提出討論，但當時決議先以召募本國勞工為優先，視成效再評估是否引進外勞。

農委會輔導處農業人力發展辦公室執行秘書蔡佩君表示，農委會在106年8月開辦乳牛飼育團，當時有54名職缺，酪農場提供勞健保、薪資28000元，政府補助8800獎勵金、3000元交通費，工作者可領到約4萬元，藉此吸引國人投入酪農業工作，當時報名有90幾人，經過招募、訓練，實際進到農場工作的只有20幾位，後來陸續有人離職、再補人，截至107年7月底，只剩22人還在線上。

蔡佩君解釋，因乳牛飼育業工作時段特殊，需要清晨4、5點進到牧場榨奶，9點結束工作休息數小時後，傍晚4、5點再繼續工作，中間間隔時段難安排，加上多數工作者恐懼大型動物，對薪資有期待的人應徵後，大概3、5天就想離職，留不住人。因此農委會今年再提引進外勞。

蔡佩君表示，乳牛飼育業引進農業外勞，申請資格須以飼養頭數達80頭(含)以上，持有合法畜牧場或畜禽飼養登記者，且必須是自然人身分，1戶乳牛場只能申請核1名外籍勞工，且不得超過於該場本勞人數30%，換言之，本勞4名才得申請1名外勞。此外，聘僱外勞前需先以2萬8千元薪資招募本勞，若無本勞應徵才可引進外勞，預估符合申請資格的酪農戶約400多戶。

另外，農業外勞外展服務試辦計畫則規畫由農會擔任雇主引進外勞，負擔雇主的管理責任、提供薪資、膳宿，並依季節性需要，派遣外勞到農家工作。

農委會後續將制訂審查作業要點，預估７月上路。目前包括台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄及屏東8縣市缺工嚴重，預計每個縣市額度為50名外勞，由有意願的農會提出申請，農委會再進行審查與名額核配。

勞動部今通過乳牛飼育業外勞試辦方案，預計七月上路。圖/本報資料照片
勞動部今通過乳牛飼育業外勞試辦方案，預計七月上路。圖/本報資料照片
分享

農委會薪資

相關新聞

年菜這樣保存母湯啊！他說出4禁忌

2019-01-30 18:20

農民零售仍有囤積 農委會：巴拉刈禁售延到明年

2019-01-30 18:15

11-12月期發票誕生14位千萬富翁 買聯合報中200萬元

2019-01-30 17:04

你有過年恐懼症？ 生命線呼籲多關懷體諒感謝勿批評

2019-01-30 16:42

雷洪突發性耳鳴險些耳中風 醫師指出可能有這些原因

2019-01-30 16:11

不運動高血壓痛風纏身 瀕臨洗腎教師靠3招緩解瘦12公斤

2019-01-30 17:10

家庭主婦靠記帳 40歲財務自由

2019-01-30 09:01

這常見數字是大忌！一圖看「2019紅包行情表」 春節風光又不瘦荷包

2019-01-30 17:10

只送不賣！台灣虎航推桌遊實體版、只限100份

2019-01-30 19:01

影／電廠廢棄物回收再利用 台電拚循環經濟很文創

2019-01-30 18:14

李晶晶腹肌超殺 Voda Swim泳衣老闆當之無愧

2019-01-30 17:20

專利連結草案修正 多形體藥品也得具同藥效

2019-01-30 15:09

過年走春 五福旅遊大推賞櫻行程

2019-01-30 14:43

到高雄玩搭渡輪 高市公布春節渡輪航班

2019-01-30 14:37

勞動部臉腫腫的？ 春節沒客運業者十休一 勞長：樂見

2019-01-30 14:36

觀察站／故宮3難題待解 考驗新院長智慧

2019-01-30 14:29

傳回鍋掌故宮 林曼麗：國家若需要 我義不容辭

2019-01-30 14:29

故宮組織法草案爛帳 等新院長善後

2019-01-30 14:29

編舞家張婷婷去世享年45歲 溫暖樂觀形象留人心

2019-01-30 14:29

10休1國光喊卡 全台49客運春節維持7休1

2019-01-30 14:27

「欠錢不要欠過年」台鐵產工轟台鐵積欠9個月加班費

2019-01-30 14:27

醫改會：盼醫院盈餘改善血汗醫護

2019-01-30 14:27

林口長庚蟬聯最會賺醫院 台大排第三

2019-01-30 14:24

防霾口罩9成不合格 2件致癌色料超標

2019-01-30 14:19

國旅補助遭不肖旅宿「暗槓」 業者嘆：不如別補助

2019-01-30 14:15

統一發票中獎 春節也可領

2019-01-30 14:14

她買刮刮樂三次都中獎 最後刮出「200萬元加賓士車」

2019-01-30 14:12

地牛翻身！新北2級很有感 目前尚無災情傳出

2019-01-30 14:08

中華郵政開辦法國國際e小包 2月1日上路

2019-01-30 13:50

一捆泡棉膠售價41萬？ 店家開錯發票急尋消費者

2019-01-30 13:46

年前別太操勞 當心皮蛇上身

2019-01-30 13:35

台北明顯搖晃！13：21東部海域規模5.7地震 台東4級

2019-01-30 13:29

中研院證實 觀塘三接棧橋區「真的有多杯孔珊瑚」

2019-01-30 13:16

【即時短評】蔡政府放了故宮吧！讓藝術起死回生

2019-01-30 12:37

公總：全台客運春節維持七休一 分三階段督導工時

2019-01-30 12:20

華信ATR周年 推「福氣券」單程5折

2019-01-30 12:19

台南名所普濟殿花燈台北看得到！東區百貨出現花燈隧道

2019-01-30 12:04

老闆發年終卻讓他發文抱怨 網友羨慕：好幸福的煩惱啊QQ

2019-01-30 12:00

春節不想塞在國道上 高公局教你怎麼避開

2019-01-30 11:51
看更多

熱門文章

全國最賠錢醫院是它 一年慘賠5.22億元

2019-01-30 11:20

她買刮刮樂三次都中獎 最後刮出「200萬元加賓士車」

2019-01-30 14:12

台北明顯搖晃！13：21東部海域規模5.7地震 台東4級

2019-01-30 13:29

拉麵170元太貴 他忍餓「只買1碗」卻被女友罵：噁心

2019-01-30 13:31

11-12月期發票誕生14位千萬富翁 買聯合報中200萬元

2019-01-30 17:04

春節連假寒流侵襲？ 吳德榮：連大陸冷氣團都沒有

2019-01-30 07:33

這常見數字是大忌！一圖看「2019紅包行情表」 春節風光又不瘦荷包

2019-01-30 17:10

爸爸苦惱小一女兒收到情書 網笑：看信就知道是阿嬤帶的

2019-01-30 11:10

林口長庚蟬聯最會賺！ 非醫務結餘年收77.8億

2019-01-30 10:32

敢咬老娘不想活了嗎？熟睡母獅被吵醒 暴打公獅

2019-01-30 12:56

猴硐貓村驚見貓瘟！2幼貓死亡 遊客請勿觸摸餵貓

2019-01-30 09:54

北聯醫Ａ流群聚已兩死 陳時中赴聯合醫院視察

2019-01-29 19:31

雨揚居士2019十二生肖運程大預言3之3／猴雞狗豬‧吉慶有餘

2019-01-30 06:00

全台僅存500隻！為何愛貓成癡的她變成「石虎媽媽」？

2019-01-30 08:30

【即時短評】蔡政府放了故宮吧！讓藝術起死回生

2019-01-30 12:37

坐桶子返台爆豬瘟漏洞 台商憂：蘇院長能保護我家人嗎？

2019-01-30 12:30

故宮現況看不下去！林曼麗傳回鍋「若國家需要我 義不容辭」

2019-01-30 09:50

今日星座運勢／水瓶為人著想有好運 創意者有財氣

2019-01-30 00:00

懶人包／不出國也好玩！全台走春攻略 就靠這張圖

2019-01-30 10:23

國旅補助成不肖旅宿「提款機」？ 業者嘆：乾脆別補助

2019-01-30 11:02

中部流感大爆發 1人久咳很痛苦全家更受罪

2019-01-29 20:17

編舞家張婷婷去世享年45歲 溫暖樂觀形象留人心

2019-01-30 14:29

驚！防霾口罩含致癌色料 抽檢不合格率逾九成

2019-01-30 11:08

單身吃飯不孤單！一個人到君品吃14道牛排大餐享半價

2019-01-30 12:31

台北首間「金礦咖啡」倒了！月租80萬 只賣咖啡難支撐

2019-01-30 13:06

旅客帶肉罰導遊？ 蘇貞昌：沒說搜行李

2019-01-30 00:51

大樂透第108009期頭獎摃龜

2019-01-29 22:49

身分證有2019四個數字 龜吼漁夫市集初一到初五送紅包

2019-01-30 11:24

什麼！賀歲名曲「恭喜恭喜」最早不是在慶賀新年

2019-01-30 08:20

雷洪突發性耳鳴險些耳中風 醫師指出可能有這些原因

2019-01-30 16:11

年菜這樣保存母湯啊！他說出4禁忌

2019-01-30 18:20

現省2千！全家鵝絨外套破盤價回饋 優惠券僅明天有

2019-01-30 10:10

繪師妙筆…疾病擬人企畫 流感哪有這麼帥

2019-01-30 00:23

轉型正義大將花亦芬傳借調故宮 台大歷史：無此事

2019-01-30 09:58

缺水警訊？石門水庫土地公廟又露臉

2019-01-30 05:57

春節十休一國光臨時喊卡 全台49家客運維持七休一

2019-01-30 09:10

不運動高血壓痛風纏身 瀕臨洗腎教師靠3招緩解瘦12公斤

2019-01-30 17:10

少時Tiffany連續12年保養祕訣曝光 即使喝醉必做「這件事」、愛吃台灣夜市

2019-01-29 21:58

陳吉仲晚間視察第一果菜市場 今年不再連續休市

2019-01-29 23:26

勞動部臉腫腫的？ 春節沒客運業者十休一 勞長：樂見

2019-01-30 14:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top