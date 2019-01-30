酪農好缺工！月薪4萬留不住人 7月將引進農業外勞

2019-01-30 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



酪農業缺工問題嚴重，勞動部今(30日)下午召開跨國勞動力政策協商諮詢小組第28次會議，同意開放試辦「乳牛飼育業」及「農業外勞外展計畫」，最快將於今年7月上路，將引進農業外勞供酪農業補足人力缺口，額度400人。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，關於乳牛飼育業開放農業外勞議題，農委會曾在105年的第25次政策小組提出討論，但當時決議先以召募本國勞工為優先，視成效再評估是否引進外勞。

農委會輔導處農業人力發展辦公室執行秘書蔡佩君表示，農委會在106年8月開辦乳牛飼育團，當時有54名職缺，酪農場提供勞健保、薪資28000元，政府補助8800獎勵金、3000元交通費，工作者可領到約4萬元，藉此吸引國人投入酪農業工作，當時報名有90幾人，經過招募、訓練，實際進到農場工作的只有20幾位，後來陸續有人離職、再補人，截至107年7月底，只剩22人還在線上。

蔡佩君解釋，因乳牛飼育業工作時段特殊，需要清晨4、5點進到牧場榨奶，9點結束工作休息數小時後，傍晚4、5點再繼續工作，中間間隔時段難安排，加上多數工作者恐懼大型動物，對薪資有期待的人應徵後，大概3、5天就想離職，留不住人。因此農委會今年再提引進外勞。

蔡佩君表示，乳牛飼育業引進農業外勞，申請資格須以飼養頭數達80頭(含)以上，持有合法畜牧場或畜禽飼養登記者，且必須是自然人身分，1戶乳牛場只能申請核1名外籍勞工，且不得超過於該場本勞人數30%，換言之，本勞4名才得申請1名外勞。此外，聘僱外勞前需先以2萬8千元薪資招募本勞，若無本勞應徵才可引進外勞，預估符合申請資格的酪農戶約400多戶。

另外，農業外勞外展服務試辦計畫則規畫由農會擔任雇主引進外勞，負擔雇主的管理責任、提供薪資、膳宿，並依季節性需要，派遣外勞到農家工作。