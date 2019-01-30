農民零售仍有囤積 農委會：巴拉刈禁售延到明年

2019-01-30 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



農委會原先公告2月1日起禁用劇毒農藥巴拉刈，但考量到仍有許多巴拉刈產品尚留存於零售業及農民手中，屆期無法使用完畢，恐造成諸多風險，故公告將禁令延後一年，自明年2月1日起再禁止販售及使用。圖為農委會印製的宣傳折頁。 聯合報系資料照片／記者魯永明翻攝 分享 facebook 為強化劇毒農藥管理，減少違規使用並達友善環境、維護生態，農委會防檢局表示，過去公告「24%巴拉刈溶液」自去年2月1日起禁止加工及輸入，並自今年2月1日起禁止分裝、販售及使用，但因考量仍有許多巴拉刈產品仍留存於零售業及農民手中，屆期無法使用完畢，恐造成諸多風險，故公告將其原來販賣及使用之禁令延後一年，自明年2月1日起禁止販售及使用。

防檢局表示，由於巴拉刈具速效且便宜為農民所愛用，且因業者及農民之預期心理，致於公告相關禁令後有農民購買囤積之情形。為了解巴拉刈產品於市場上之庫存量，防檢局盤點最近，今年1月15日由農藥業者陳報之生產及販售資料，經統計後發現，以往年之平均使用量為基準，目前市面上之巴拉刈，約仍需約1年始可使用完畢。

防檢局指出，巴拉刈退場的政策沒有改變，禁止加工、輸入及分裝的時程仍依原公告辦理，相關許可證業予以廢止。但考量禁用後回收及查緝沒入之銷毀成本，與囤積農藥產生之滲露風險衍生污染等因素，且對於購買囤積之農民置於家中可能衍生不當使用之風險，決定將巴拉刈原訂於今年2月1日禁止販賣及使用之禁令，延後至明年2月1日實施，並呼籲手邊仍有巴拉刈之販賣業者及農民，在期限前儘速將其售出與使用完畢，以免屆時違反禁用規定遭受處罰，另使用時須穿戴合適的防護器具並注意使用安全。