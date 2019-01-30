影／電廠廢棄物回收再利用 台電拚循環經濟很文創

2019-01-30 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



台電將電塔淘汰之廢棄礙子、燃煤電廠的煤灰等回收再利用，以「跨界媒合、結構重組、生活帶電」三大概念，推動「電膠計畫」文創商品，拚循環經濟。 台電文創課長張小燕說，目前部門內僅有三人團隊，每隔一段時間便會到台灣各地的電廠尋找「原料」，將台電工程師眼中廢棄的材料，轉化為燈座、杯墊等商品，去年股東會贈送股東擬真水溝蓋杯墊，初試啼聲便獲得各界好評，接下來還會陸續開發各式媒材，轉化為有趣的文創商品。

張小燕說，「電膠計畫」概念來自生物系統內的膠質系統，因為它扮演著提供養分、連結神經細胞的角色，期許台電文創也能夠沾黏更多人、事、物，讓外界看到更多不一樣的台電。

「電膠計畫」下有三大概念「跨界媒合、結構重組、生活帶電」，張小燕說，目前跨界媒合的商品有以煤灰結合陶瓷，製作成類似台電孔蓋的吸水杯墊；結構重組則有取自電塔廢棄小礙子，結合漂流木等其他廢棄物，製作成礙子燈座。