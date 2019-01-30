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李晶晶腹肌超殺 Voda Swim泳衣老闆當之無愧

2019-01-30 17:20聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

才剛拿下巴拿馬帽品牌Ecua-Andino Hats台灣代理，好忙的老闆李晶晶又宣布代理Voda Swim，和海洋風休閒時尚相關的都囊括在她的事業版圖中，日前還與Voda Swim創辦人兼設計師Yulia Drummond在台交流，搶先曝光2019新款。

Voda Swim創辦人兼設計師Yulia Drummond日前來台，身為亞洲主理人的李晶晶與友人當嚮導，帶領Yulia體驗台灣文化，在這趟訪台行程中，李晶晶邀請她到九份，也嘗試了臭豆腐等庶民小吃，設計師竟喜歡上苦茶。同時交流設計理念，並討論亞洲人對Voda Swim的意見回饋，針對亞洲女孩對比基尼的需求，規劃2019新款，主要讓讓腿部比例更完美，並且融入一字領、荷葉邊等時裝元素，預計3月初將上市新款。回顧李晶晶的泳衣穿搭，不乏桃紅、土耳其藍等亮眼浪漫又性感的顏色，尤其腰腹一帶的肌肉線條相當健康，展現勤於運動的好身材，作為泳衣品牌老闆當之無愧。

預計在2019年3月上市的新款以荷葉元素為主，契合亞洲女性偏好的甜美、浪漫之餘，也結合時尚穿搭元素推出高腰馬甲式、高衩比基尼下身穿著，用以拉長腿部線條，展現修長的比例。

李晶晶與Voda Swim創辦人兼設計師Yulia Drummond意見交流。圖...
李晶晶與Voda Swim創辦人兼設計師Yulia Drummond意見交流。圖／Voda Swim提供
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喜愛運動的李晶晶有具說服力的身形線條，是稱職的比基尼品牌老闆。圖／Voda Sw...
喜愛運動的李晶晶有具說服力的身形線條，是稱職的比基尼品牌老闆。圖／Voda Swim提供
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李晶晶與Voda Swim創辦人兼設計師Yulia Drummond意見交流。圖...
李晶晶與Voda Swim創辦人兼設計師Yulia Drummond意見交流。圖／Voda Swim提供
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亮眼桃紅色是亞洲女孩也喜愛的色系。圖／Voda Swim提供
亮眼桃紅色是亞洲女孩也喜愛的色系。圖／Voda Swim提供
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2019年3月Voda Swim即將上市的新款泳裝。圖／Voda Swim提供
2019年3月Voda Swim即將上市的新款泳裝。圖／Voda Swim提供
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李晶晶常在IG秀出泳衣穿搭。圖／Voda Swim提供
李晶晶常在IG秀出泳衣穿搭。圖／Voda Swim提供
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時裝結合泳裝的細節，將是Voda Swim未來設計方向。圖／Voda Swim提...
時裝結合泳裝的細節，將是Voda Swim未來設計方向。圖／Voda Swim提供
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比基尼結合時裝，是優閒度假風的俏麗穿搭。圖／Voda Swim提供
比基尼結合時裝，是優閒度假風的俏麗穿搭。圖／Voda Swim提供
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2019年3月即將上市的新款以荷葉元素設計。圖／Voda Swim提供
2019年3月即將上市的新款以荷葉元素設計。圖／Voda Swim提供
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