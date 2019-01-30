李晶晶腹肌超殺 Voda Swim泳衣老闆當之無愧

2019-01-30 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



才剛拿下巴拿馬帽品牌Ecua-Andino Hats台灣代理，好忙的老闆李晶晶又宣布代理Voda Swim，和海洋風休閒時尚相關的都囊括在她的事業版圖中，日前還與Voda Swim創辦人兼設計師Yulia Drummond在台交流，搶先曝光2019新款。

Voda Swim創辦人兼設計師Yulia Drummond日前來台，身為亞洲主理人的李晶晶與友人當嚮導，帶領Yulia體驗台灣文化，在這趟訪台行程中，李晶晶邀請她到九份，也嘗試了臭豆腐等庶民小吃，設計師竟喜歡上苦茶。同時交流設計理念，並討論亞洲人對Voda Swim的意見回饋，針對亞洲女孩對比基尼的需求，規劃2019新款，主要讓讓腿部比例更完美，並且融入一字領、荷葉邊等時裝元素，預計3月初將上市新款。回顧李晶晶的泳衣穿搭，不乏桃紅、土耳其藍等亮眼浪漫又性感的顏色，尤其腰腹一帶的肌肉線條相當健康，展現勤於運動的好身材，作為泳衣品牌老闆當之無愧。