這常見數字是大忌！一圖看「2019紅包行情表」 春節風光又不瘦荷包

2019-01-30 17:10 聯合新聞網 文／網路溫度計



春節將至，民眾喜愛拿著紅色的新鈔票包紅包，沾喜氣。本報系資料照／記者黃義書攝影 分享 facebook

文：R夫人

年關將至，無論你剛出社會，還是在社會走跳已久，此時此刻都會開始煩惱「這年頭紅包要包多少？」畢竟數字太窮酸，不僅你沒面子，對方內心也滿是疙瘩，但倘若你包的數字太海派，接下來的日子可能也只有吃土的份！

話不多說，現在就跟小編一起來看看2019年限定的「紅包行情表」，擺脫紅包與荷包之間不必要的拉扯，讓你大過年走到哪風光到哪，長輩小孩都人見人愛！Here We Go～

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其實包給爸媽，行情價約為6000元或6600元，甚至破萬，可如果你剛出社會，月領才22K，那小編建議你紅包3600元起跳，量力而為即可，相信父母定會明白你的心意。

不過正所謂團結力量大，如果你兄弟姊妹眾多，也能揪大家一起合包，看是要按每人薪水高低進行金額比例分配或平均分配，負擔都能大幅減少，如此一來不僅紅包數字好看，一家人感情也更深厚，少了較勁心態。

＃給公婆＆岳父母的紅包

公婆或岳父母終究不是自己親生爸媽，所以在包之前還是先跟另一半討論為妙。至於數字方面，其實比照包給父母的金額即可，因為重要的是心意，雙方開心才能和氣生財。

【孝順子女紅包這樣包】 $3600（適用剛出社會、經濟拮据的人） $6000、$6600（適用口袋微深、出社會一陣子的人） $12000↑（適用事業發達、想回饋父母養育之恩的人）

＃給爺爺奶奶＆外公外婆的紅包

如果你是爺爺奶奶或外公外婆養大，那當然該比照包給父母的紅包數字，但如果不是，其實比父母少一點或一樣皆可，好比父母包6000元，那爺爺奶奶、外公外婆包3600元或6000元，不過有一點要注意，即習俗上給長輩的紅包萬萬不能「縮水」，要嘛數字跟去年一樣，要嘛逐年成長哦！

【乖孫紅包這樣包】 $3600（適用剛出社會、經濟拮据的人） $6000、$6600（適用口袋微深、出社會一陣子的人） $8000↑（適用事業發達、欲感謝爺爺奶奶、外公外婆養育之恩的人）

＃給親戚小孩的紅包

基本上跟親戚達到「禮尚往來」的概念即可，也就是先說個紅包公定價，好比200元、600元、800元、1200元等，或雙方講好乾脆不要包，如果小朋友太多的話XD！

【想當孩子王這樣包】 $200、$600（適用剛出社會、經濟拮据的人） $800（適用口袋微深、出社會一陣子的人） $1200、$1600（適用事業發達、想成為孩子王的人）

＃包給自己孩子的紅包

當然～包給自己孩子就另當別論，通常會按家庭能力、小孩年紀，數字分別為600元、800元（孩子年齡小學以下）；1200元、2200元、2600元（孩子年齡國、高中）；3600元、6000元、6600元（孩子年齡大學），並且以不超過包給長輩的紅包數目為原則。

另外有一點要當心，即孩子們的壓歲錢金額要一樣，以免造成他們之間嫌隙，抱怨你大小眼。

【想當好爸媽這樣包】>>>反正最後都會以存錢之名回收XD $600、$800（孩子年齡小學以下） $1200、$2200、$2600（孩子年齡國、高中） $3600元、$6000、$6600（孩子年齡大學）

最後，不管你紅包包多包少，其實都是為討個吉利，給長輩希望對方身體健康、逢凶化吉；給爸媽則為感念其教養之恩；給孩子是期盼他們學業進步、平安長大，因此上述紅包行情都是傳達心意的表現，不過包紅包仍有「3好3壞」要注意，以免觸霉頭，毀了好事一樁。

紅包3壞

✘討吉利必須雙數

常言道「雙喜臨門」、「好事成雙」，雙數自古以來就是吉利的象徵，唯獨「4」不能用，因為4有「死」的諧音。此外，「1000元」、「3000元」雖是整數，但1跟3是單數，所以也是紅包大忌喲！

總之，包涵蓋「6」、「8」這2個數字的紅包就對了，因為其音似「一路發」，拿到的人會覺得特別喜氣。

✘千萬別拿過期紅包袋

這是感覺問題，因為有些紅包會印當年度生肖，倘若蛇年你拿龍年紅包給人家，非但不禮貌，還會給人一種窮酸、小氣、買不起新紅包的感覺。至於用過的紅包袋，雖然對方看不出來...但好運似乎已被用光了，再包給別人實在說不過去啊！

✘不能當長輩面前開紅包

如果你幸運還有紅包領，萬萬不可當長輩面前開紅包，那非常不禮貌。

紅包3好

想不到吧～過年包個紅包學問這麼多，不事前做功課恐怕只有出糗的份！不過還好只要把握以下大原則，你基本上過年人緣就不差，包括：

✔可換紅色的百元鈔添喜氣、讓紅包更鼓、更厚實 ✔舊鈔記得換新鈔，給紅包帶來新氣象 ✔紅包雖針對不同族群有不同數字，可把握以下數目準沒錯： 200、600、1200、1600、2000、2200、2600 3600、6000、6600、8000、8800、12000、16000

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