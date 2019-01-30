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白內障出現年輕化趨勢 年輕低頭族注意

2019-01-30 14:51聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

年輕低頭族注意，白內障出現年輕化趨勢！中國醫藥大學新竹附設醫院指出，新竹地區一名18歲的高中生，平常每天滑手機超過4個小時，最近視力模糊就醫後發現，他竟罹患早發性的白內障。

中國醫藥大學新竹附醫眼科主任陳瑩山表示，原本50歲以上才可能罹患的白內障，最近出現年輕化的趨勢，可能的原因是年輕人3C產品使用時間過長。

陳瑩山指出，手機或平板的藍光，是一種高能量的光源，長時間照射，使得蛋白質組成的水晶體，就好像被慢慢加溫一樣變白濁，由於白內障無法靠服藥或保健治癒，只有動手術換水晶體後才會恢復視力。

陳瑩山也提醒民眾，農曆春節期間不要過度使用手機、平板、電腦等3C產品，否則容易造成頭痛、眼睛痠，小孩子假性近視增加或上述的白內障症狀，對視力保健來說都是不小的傷害。

另外，民眾也要注意春節期間的飲食，因為有名原本視力正常的32歲男子，平常會喝酒、抽菸也一天半包，就在一個月前連續幾天吃燒酒雞後，左眼感覺有飛蚊在眼前，就醫後確診是飛蚊症，經過治療目前已經逐漸恢復正常。

陳瑩山表示，年節期間注意控制三高，並建議應多吃護眼食物，像是深綠、橘黃色蔬菜，如菠菜、紅蘿蔔等，也建議吃魚油，魚油中有豐富Omega-3，可避免血管阻塞，並避免吃太鹹、太油或太甜的飲食，尤其春節民眾去泡湯，更要少吃油膩食物，避免造成血壓升高。

陳瑩山〈右〉提醒民眾，農曆春節期間不要過度使用手機、平板、電腦等3C產品，否則容...
陳瑩山〈右〉提醒民眾，農曆春節期間不要過度使用手機、平板、電腦等3C產品，否則容易造成頭痛、眼睛痠，小孩子假性近視增加或白內障症狀。記者陳斯穎／攝影
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白內障視力

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