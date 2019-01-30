到高雄玩搭渡輪 高市公布春節渡輪航班

2019-01-30 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



迎接9天年假出遊人潮，2月2日至10日旗鼓渡輪航線將於11時至17時尖峰時段進行一般遊客燃油機車管制，以加速疏運效率；另今年「棧貳庫─旗津航線」也將一同加入輸運分流，希望能再加強疏運遊客流量。

高市輪船公司表示，除夕當天「棧貳庫─旗津航線」停航，「旗津─鼓山航線」僅營運到晚上12點，讓輪值大夜班的船員可回家吃團圓飯。另春節期間的觀光遊港航班，將加開夕陽航班與遊港航班。

輪船公司表示，對於接下來即將來臨的春節9天連假，已做好輸運準備，預估單日旅運量可達4萬人次以上，將全員全船出動服務旅客。

今年新的棧貳庫旗津航線，元旦連假已客滿，打破開航以來最高搭乘人次，單日有2200人次搭乘，預計過年期間也將滿載。乘客可先至渡輪購票櫃台畫位購票後，逛港區跟棧貳庫，等登船時間到了再上船，不需排隊候船。

輪船公司說，今年春節連續假期除了交通渡輪外，也將與山富旅行社合作開航各式主題遊港航班，「海上饗宴航班」準備了自助式餐點可在航經港灣山河海景的陪伴下用餐。