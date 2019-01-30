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年前別太操勞 當心皮蛇上身

2019-01-30 13:35聯合報 記者簡浩正╱即時報導

下週就是過年了，許多民眾近期正採買年貨，準備返鄉團圓，但南來北往交通，有利於病菌傳散外，若身體過於疲累也可能使疾病纏身。醫師提醒，近期天氣寒冷，民眾除注意保暖外，更要小心免疫力下降，讓流感、肺炎、帶狀疱疹有機可乘。

台灣家庭醫學醫學會預防保健及慢性病防治委員會主任委員吳至行醫師表示，據疾管署資料顯示，流感門急診就診人次呈現上升趨勢，近期更新增近60例流感併發重症病例；而流感容易出現併發症為肺炎，此外因接近過年，民眾事務繁忙，若身體過於疲累，皮蛇（帶狀疱疹）就有可能上身。

吳至行曾收治一名60多歲老翁，平日活動力強，時常爬山，性格開朗也自認身體硬朗，日前因家務繁忙，出現劇烈的神經疼痛，除生活受影響外，精神也不佳，檢查後才發現是皮蛇，經藥物處理加上生活作息控制而改善。

新光醫院家庭醫學科主治醫師柳朋馳說，皮蛇跟年紀與免疫力息息相關，50歲以上的民眾、有糖尿病、慢性腎臟病、自體免疫疾病等患者也是高風險族群；另外，壓力大、容易疲倦等也是好發因素，部分年輕族群工作時間長、作息不正常，也會被皮蛇找上門。

民眾過年期間出入公共場合也要小心流感、肺炎。吳至行說，流感發病速度快，容易出現明顯的頭痛發熱、倦怠、肌肉酸痛等症狀，發作到痊癒需1至2週才能完全恢復，且比一般感冒更易引發肺炎等併發症，嚴重恐有死亡風險。據研究指出，流感住院患者中，併發肺炎的死亡風險為沒有併發肺炎者的4.5倍。

吳至行建議民眾，近期外出注意保暖、公共場合戴口罩，留意自身狀況外，也可透過接種流感疫苗、肺炎疫苗、帶狀疱疹疫苗來自我保護、提升免疫力，降低疾病發生機率。

近期天氣寒冷，醫師提醒民眾除注意保暖外，更要小心免疫力下降，讓流感、肺炎、帶狀疱...
近期天氣寒冷，醫師提醒民眾除注意保暖外，更要小心免疫力下降，讓流感、肺炎、帶狀疱疹有機可趁。圖／吳至行醫師提供
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流感疫苗肺炎醫師

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