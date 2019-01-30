一捆泡棉膠售價41萬？ 店家開錯發票急尋消費者

2019-01-30 13:46 聯合新聞網 綜合報導



有位男子帶著兩名女童到文具店消費，買下一捆泡綿膠，不料店員將發票金額打錯，標價為411,142元。 圖擷自 facebook 分享 facebook 新北市五股有文具店家近日誤開發票，將賣出的一捆泡棉膠標價為41萬，發票金額與實際價格不符，店家上網急尋買家，希望消費者回店內換發票，否則店員恐賠償高額稅款。

店家在臉書社團「我是五股人」發文，稱29日早上11點左右，有位男子帶著兩名女童到文具店消費，買下一捆泡綿膠，不料店員將發票金額打錯，標價為411,142元。

店家在貼文中表示著急，需要民眾幫忙，發文詢問：「可以麻煩你帶發票回來換嗎？因為發票金額打錯打太高？我們要賠錢，以麻煩你回來換發票嗎？看到的人麻煩幫分享一下！這很重要！」

去年2月高雄鳳山一家薑母鴨店員工誤將結帳金額700元，輸入成65萬700元，營業稅從33元爆增為3萬多元，店員也著急上網尋求協助，最後透過警方調閱監視器畫面，找回持有發票的當事人。

高雄國稅局表示，依加值型及非加值型營業稅法第48條規定，營業人開立統一發票，應行記載事項未依規定記載或所載不實者，除通知限期改正或補辦外，按統一發票所載銷售額處百分之一罰鍰，其金額最低不得少於1500元，最高不得超過15000元。

高雄國稅局說，以薑母鴨一案為例，店家實際銷售額700元，按百分之一處罰，即未達1500元，則處罰1500元。不過已聯絡消費者交回，由營業人作廢重開，就可正常繳稅，並且無罰則！但就算無法取回，向國稅局具文報備也可彌補出錯。