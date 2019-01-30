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醫改會：盼醫院盈餘改善血汗醫護

2019-01-30 14:27聯合晚報 記者陳婕翎／台北報導

針對最新醫院財報，醫療改革基金會發言人朱顯光表示，民眾不會介意醫院盈收多少、賺多少錢，但這些享有免稅優惠的財團法人醫院，應將購買股票、醫院美食街及停車場收入所賺的錢投入醫療本業、回饋醫療公益，將盈餘投入偏鄉醫療及補充人力、處理急診醫師離職等改善血汗醫護問題。

目前規定醫院年度醫務結餘10％需用於醫療公益，但非醫務結餘沒有相關規定，因此醫院可能將醫務盈餘灌入非醫療盈餘中，就不用提撥。

林口長庚去年度盈收近80億元中，醫療結餘部分僅有1.85億元，但非醫務結餘部分大賺77.8億元，林口長庚就只需撥款1000萬元至醫療公益所用。

朱顯光建議，應修法改為醫院總盈餘10％撥入醫療公益，不分醫務或非醫務結餘，就無法任由醫院大老闆將盈餘私下挪動。

朱顯光也說，應成立衛福部、國稅局跨部會管理組織，監督醫院餘用是否用於醫療公益，若沒有落實則不給免稅優惠。

但令人失望的是，賦予醫院基層勞工進入董事會監督權益的醫療法修正草案，自去年長庚急診醫師出走風暴後，至今仍躺在立法院。

朱顯光指出，健保署往年都只是靜態公布醫院財報，卻不做出相對應改革，打著監督之名，卻根本沒有任何實際行動。他以護理人員每年都應得到加給補助為例，許多基層護理人員根本從未拿過補助。他認為，醫院財報應設置專款專用欄目，明示這些錢在哪、醫院營收是否回饋給血汗醫療人員。

長庚林口醫師健保停車場

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