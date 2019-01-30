「欠錢不要欠過年」台鐵產工轟台鐵積欠9個月加班費

2019-01-30 14:27 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 洪安怡 ／台北報導



台鐵產業工會發起拒穿運動，上午台北車站也沒有看到台鐵員工穿著背心。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

台鐵產業工會今天表示，台鐵局積欠員工九個多月加班費，已遭台北市勞動局勞檢，明確認定違法，請台鐵局欠錢不要欠過年，盡速補發。台鐵產工說，台鐵局曾稱將加薪1萬至2萬，台鐵局應盡速說明加薪內容與進度。

台鐵局長張政源說，有可能是加班費發放時間延遲，導致誤會，行政院昨天核定台鐵局的春節獎金，該給的一定會給，加薪問題也會在未來的改革小組討論。

台鐵產工表示，台鐵局除了欠人力欠料，還積欠九個多月加班費。自從民國105年12月23日實施一例一休，台鐵局卻未具體指定哪一天是休息日，也就沒有發放休息日加班費，當產工陪同勞檢時，運務段主管連哪一天是休息日，都講不出來。台北市勞動局勞檢已認定違法，欠發105年12月23日至106年9月30日達九個多月的加班費，欠錢不要欠過年，台鐵局不應再拖欠。

台鐵產工說，台鐵工作環境過勞，待遇過差，留不住人才，造成人力不足，技術斷層，新人離職率高達三成，張政源去年12月說將加薪1萬至2萬，但至今台鐵局都沒有公告具體內容。

張政源表示，該給的加班費，一定會發，昨天行政院核定台鐵局春節獎金，一天發放1500元獎金，最多領四天，加班費問題細節的部分，要再去了解，可能因為發放有時間有落差造成誤解，不會積欠加班費，該給的一定不會少。

台鐵產業工會上午舉行記者會，批評台鐵買作秀的紅背心強迫員工穿著，卻說不把經費拿來買口罩改善第一線員工的安全，背心把員工制服和佩帶的證件全都擋住了，而且還有勾到的安全疑慮。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

花41萬買「我愛台鐵」背心挨批

有關調薪，張政源說，行政院已經答應，等總體檢報告出爐後成立台鐵局改革推動小組，會在小組逐案討論。

台鐵局日前發起我愛台鐵運動，花41萬元採購7000件印有「我愛台鐵、安全第一」的紅色背心，台鐵產工批是作秀。難道買了背心，就可以改善行車安全問題嗎？

台鐵產工說，高雄地下化車站有柴油廢氣，常使用排氣設備，還傳出電費太貴，所以沒有開的說法，台鐵局採購7000件背心，到底把員工權益跟運輸安全放在哪裡。

台鐵局表示，紅背心是當連續三天以上假期，鐵路節，給第一線接觸旅客司機員、運務人員穿。張政源說，穿背心不能改善安全，但希望藉由背心，展現改革安全的決心，也讓社會大眾有信心。

至於高雄鐵路地下化的空氣品質問題，張政源說，一方面來自於隧道行駛柴油車和落塵，目前已裝抽風機，也發口罩，部分辦公場所提供空氣清淨機，11月高雄市環保局檢查空氣品質合格，昨天高雄市勞檢所檢查也合格。