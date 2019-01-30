中研院證實 觀塘三接棧橋區「真的有多杯孔珊瑚」

2019-01-30 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



環團憂觀塘三接開發案衝擊藻礁生態，中研院研究團隊調查發現，在當地棧橋區找到更多柴山多杯孔珊瑚群體，還發現一個「多杯孔珊瑚島」，其中最大群體直徑超過一公尺。環團說，這些研究實證直接打臉中油去年10月8日環評大會所稱棧橋區沒有多杯孔珊瑚的說法。

環團今天開記者會，要求台灣中油應立刻停止在大潭三接所有的開發行為，啟動替代方案；海委會海洋保育署也應立即介入，將大潭藻礁畫設為一級保育類柴山多杯孔珊瑚野生動物保護區。

環團指出，中油第三天然氣接收站環評去年10月強行闖關，且密集開環評會議，目前環評制度無法真正捍衛環境正義。觀塘、深澳等案是執政黨去年九合一大選執政黨挫敗的原因之一，不僅環保署折損署長、副署長，連行政院長都換人。

中研院生物多樣性中心研究員陳昭倫表示，行政院長蘇貞昌說要「接地氣」，就應該正視回應環團訴求。雖然三接已通過環評，但是真正爭議的焦點「大潭藻礁生態到底好不好，生物多樣性高不高？」

陳昭倫說，中研院生物多樣性研究中心與多所大學組成的研究團隊，去年12 月完成大潭與周邊白玉到永安等南桃園藻礁水系生態的調查。今年1月23日中研院團隊利用今年度最大潮差（潮高-225公分），自主前往大潭藻礁 G1與G2區，進行柴山多杯孔珊瑚族群動態研究。

中油曾在環評大會說棧橋區沒有珊瑚，但研究團隊不僅在G1棧橋範圍內找到更多柴山多杯孔珊瑚群體，還在桃園海岸首次記錄到三種罕見珊瑚，也在G2區發現一個多杯孔珊瑚島，其中最大群體直徑超過一公尺，與中油陳述不符。

陳昭倫說，政府若要接地氣，中油應立刻停止在大潭三接所有的開發行為，啟動替代方案；海委會海洋保育署也應立即介入，將大潭藻礁畫設為一級保育類柴山多杯孔珊瑚野生動物保護區。