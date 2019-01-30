【即時短評】蔡政府放了故宮吧！讓藝術起死回生

2019-01-30 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



故宮。本報資料照片 分享 facebook 故宮新院長傳出可能由曾任故宮院長的林曼麗回任。林曼麗在前院長陳其南剛去職時，否認要回鍋，如今卻鬆口表示「義不容辭」，態度明顯轉變。目前的故宮，不論哪一位新院長上任，都有三大待解難題，首先要面對的就是千瘡百孔的「新故宮」計畫。

該計畫從一開始的設計不佳、閉館、預算不明，到文物搬遷問題、工程專案管理PCM至今流標等風波，其實原本都可避免。但高層一意孤行又缺少專業幕僚，加上擔心內部反對，乾脆決策都黑箱進行，才造成處處做、處處錯的窘境。

故宮內部其實不少人認為「新故宮」根本不須進行，但行政院預算已撥，新院長如何面對新故宮，將是首個難題。

外界更有感的問題，還包括故宮參觀人次每況愈下。近年故宮北院參觀人數從105年460萬人次，急掉到107年的380萬人次；南院從105年的140萬人次，掉到107年76萬人次。雖說人次並非判斷品質的唯一標準，但新院長如何讓故宮起死回生，將是第二道難題。

新院長同樣難的問題，則是如何在民進黨政府下，創造高層能接受的故宮論述。陳其南說要將故宮「台灣化」，又發表個人理想的「一島三場館」宏論，最後倉促下台；新任院長如何兼顧藝術專業，又在政治性上讓府院認同，恐考驗智慧與手腕。

擁有國際聲譽的故宮，經這兩、三年折騰，已元氣大傷。府院高層應還它藝術本色，讓專業回到專業吧！