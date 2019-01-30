公總：全台客運春節維持七休一 分三階段督導工時

2019-01-30 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



今年春節，全台49家客運業者皆維持七休一排班。聯合報系資料照 分享 facebook 交通部公路總局今天表示，全台49家公路客運業者春節均維持七休一排班，將依照事前、事中、事後三階段，督促各客運業者確實遵守工時規定，包括預先提供駕駛出勤表、連假期間實地查核、對異常業者實施聯合稽查等。

勞動部日前公告汽車客運業為勞動基準法第36條第4項指定行業，客運業者經所屬企業工會同意後，得將例假由七休一調整為十休一。交通部長林佳龍日前公開表示，不贊成駕駛長時間工作，希望客運業者盡量維持原來的七休一。

公總表示，所轄管49家公路客運業者全數呼應部長期盼，以勞動基準法原規範的七休一排班，也要求各客運公司安排駕駛勤務時，掌握各駕駛員身心健康狀況，合理安排班表，並督促所有客運業者確實遵守相關工時規定。

春節期間行車工時監督方面，公總表示，將依事前、事中、事後分3個階段督導，事前除完成整備工作，並要求業者先提報駕駛人出勤表，每日下午5時再提報次日更新的出勤表。事中會透過公路客運動態資訊系統查核當班駕駛人工時、休息時數是否符合規定。

國道客運路線每位駕駛員單日最高駕車時數10小時，在屆滿前的第9小時，動態系統將自動發出告警，通知業者及監理人員注意工時將屆滿並預作因應；假期中也將透過各地聯稽路檢人員實地查核，若有問題將立即處理改善並註記。

事後在疏運期間，動態系統查核出勤及行車有異常情形、或經聯稽路檢註記業者，也會與勞檢單位實施專案聯合稽查。

公總表示，今年春節共有9天連續假日，預期假日前1日及收假日皆會出現大量返鄉及返回工作崗位人潮，為確保行車安全，全力督促客運業者遵守相關規定、妥善排班調度並備妥預備車輛、駕駛員，確實完成春節疏運安全整備工作。