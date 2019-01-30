台南名所普濟殿花燈台北看得到！東區百貨出現花燈隧道

2019-01-30 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



來自台南的「普濟殿花燈」，街道上串起的燈籠隧道，是每逢春節、元宵吸引各地遊客造訪的拍照熱點，也是台灣知名的代表景點。現在，普濟殿花燈首度跨出古都台南，高掛在熱鬧的台北東區。

現在走在台北SOGO忠孝館，眼前即出現知名的普濟殿花燈各色繽紛的身影，SOGO館內外妝點上千盞彩繪花燈，為百貨商圈注入了台南古都的人文氣息。SOGO販促部經理曹春輝表示，這次普濟殿花燈首度跨出台南，是之前百貨舉辦的台南展所種下的合作契機。