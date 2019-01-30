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台南名所普濟殿花燈台北看得到！東區百貨出現花燈隧道

2019-01-30 12:04聯合報 記者江佩君╱即時報導

來自台南的「普濟殿花燈」，街道上串起的燈籠隧道，是每逢春節、元宵吸引各地遊客造訪的拍照熱點，也是台灣知名的代表景點。現在，普濟殿花燈首度跨出古都台南，高掛在熱鬧的台北東區。

現在走在台北SOGO忠孝館，眼前即出現知名的普濟殿花燈各色繽紛的身影，SOGO館內外妝點上千盞彩繪花燈，為百貨商圈注入了台南古都的人文氣息。SOGO販促部經理曹春輝表示，這次普濟殿花燈首度跨出台南，是之前百貨舉辦的台南展所種下的合作契機。

站在SOGO忠孝館門前，普濟殿花燈也與佇立於大門口7公尺高的皮卡丘，彼此相映成趣，呈現台、日文化特色交融的特色風景。

台北SOGO忠孝館，館內外妝點上普濟殿花燈。圖／SOGO提供
台北SOGO忠孝館，館內外妝點上普濟殿花燈。圖／SOGO提供
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台北SOGO忠孝館，館內外妝點上普濟殿花燈。圖／SOGO提供
台北SOGO忠孝館，館內外妝點上普濟殿花燈。圖／SOGO提供
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普濟殿花燈首度跨出台南，出現在台北SOGO忠孝館。記者江佩君／攝影
普濟殿花燈首度跨出台南，出現在台北SOGO忠孝館。記者江佩君／攝影
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台北SOGO忠孝館門口的普濟殿花燈與7公尺高的皮卡丘。記者江佩君／攝影
台北SOGO忠孝館門口的普濟殿花燈與7公尺高的皮卡丘。記者江佩君／攝影
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花燈SOGO春節

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