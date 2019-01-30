春節不想塞在國道上 高公局教你怎麼避開

2019-01-30 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



春節連假將至，交通部高速公路局透過ETC大數據分析歷年春節民眾用路特性，發現除夕至初二均以南下車流為主，並以初二交通量最大，初三至初六則以北返為主，初四交通量最大，建議民眾避開國道塞車時段出發。

高公局建議，2月2日至2月6日南下民眾，利用下午時段出發；2月7日至2月10日北上利用上午時段出發。2月7日、2月8日為北返尖峰日，研判中午過後將出現長時段壅塞，因此今年高乘載管制調整為下午時段實施，若符合高乘載管制的車輛可利用下午1時至6時出發，乘載1至2人的車輛則建議上午時段出發，或延後至2月9日、2月10日出發，避免車流過度集中造成國道長時段壅塞。

高公局規畫4條長途及7條短途替代道路，長途建議利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3；短途部分，建議高速公路易壅塞地區的民眾利用省縣道，不要上國道。