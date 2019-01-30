春節國道台北高雄6小時？ 林佳龍：依規畫不會太塞

2019-01-30 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



春節疏運即將到來，交通部長林佳龍今天上午11時至台北機務段視察樹林調車場，林佳龍說，今天一方面要慰問台鐵局同仁，發加菜金，一方面勉勵大家把春節疏運工作做好，春節9天連假，國人都在團聚、旅遊，台鐵局同仁仍然堅守崗位，是無名英雄，此次來要確保春節輸運暢順。林佳龍說，今年春節桃園機場加班機相當多，面臨很大的挑戰，希望都能做好準備，國道疏運也有機會做得比去年更好。

林佳龍說，行政院已經正式批准台鐵局員工的春節獎金，這是同仁應得的酬勞，他自己也要做大家的後盾，台鐵局可以說是國人最倚賴的交通工具，有些事故發生難免會對台鐵局打擊，要要檢討改進，提升服務品質，之後也要行政院成立改革小組，持續努力。

林佳龍說，樹林調車場是東線列車的起點，不管是返鄉還是旅遊，這裡人潮都相當多，因此今天來看看工作的環境及狀況，他也向台鐵局長張政源表達台鐵局的服務是種榮譽，但工作環境的改善特別重要，像是宿舍與工作環境都是優先改善項目。

至於外界關心的紅色背心，林佳龍說，他知道這是張局長為了提振士氣，以及增加乘客辨識的做法，他也提醒局長，實質上改善工作勞動環境更加重要，備料跟妥善率也要實質提升，接下來會跟工會促膝長談，談到天亮都可以，跟同仁一起努力推動改革，尋求社會大眾支持。