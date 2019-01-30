親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紙耀幸福心綻放
豬瘟防疫總動員
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來
時尚美妝

中職／彭政閔哽咽告訴球迷 季後結束球員生涯

華為資安引戰 杜紫宸轟林智群「別再秀白癡了，好嗎？」

春節國道台北高雄6小時？ 林佳龍：依規畫不會太塞

2019-01-30 11:49聯合報 記者洪安怡╱即時報導

春節疏運即將到來，交通部長林佳龍今天上午11時至台北機務段視察樹林調車場，林佳龍說，今天一方面要慰問台鐵局同仁，發加菜金，一方面勉勵大家把春節疏運工作做好，春節9天連假，國人都在團聚、旅遊，台鐵局同仁仍然堅守崗位，是無名英雄，此次來要確保春節輸運暢順。林佳龍說，今年春節桃園機場加班機相當多，面臨很大的挑戰，希望都能做好準備，國道疏運也有機會做得比去年更好。

林佳龍說，行政院已經正式批准台鐵局員工的春節獎金，這是同仁應得的酬勞，他自己也要做大家的後盾，台鐵局可以說是國人最倚賴的交通工具，有些事故發生難免會對台鐵局打擊，要要檢討改進，提升服務品質，之後也要行政院成立改革小組，持續努力。

林佳龍說，樹林調車場是東線列車的起點，不管是返鄉還是旅遊，這裡人潮都相當多，因此今天來看看工作的環境及狀況，他也向台鐵局長張政源表達台鐵局的服務是種榮譽，但工作環境的改善特別重要，像是宿舍與工作環境都是優先改善項目。

至於外界關心的紅色背心，林佳龍說，他知道這是張局長為了提振士氣，以及增加乘客辨識的做法，他也提醒局長，實質上改善工作勞動環境更加重要，備料跟妥善率也要實質提升，接下來會跟工會促膝長談，談到天亮都可以，跟同仁一起努力推動改革，尋求社會大眾支持。

有關今年春節疏運問題，林佳龍坦言，桃機負荷量最重，因為增加許多班機，調度壓力很大，但鐵公路壓力也不小，希望提升妥善率，在事故處理上做好完整的準備，針對國道疏運部分，也有信心今年會比去年更好，因為提升了智慧運輸、大數據等運用，也希望用路人能提前做好規畫。有媒體問及國道北高6小時有無信心，林佳龍回應，按照目前規畫不會太塞，希望用路人可以配合相關疏運，讓交通更順暢。

交通部長林佳龍。記者洪安怡／攝影
交通部長林佳龍。記者洪安怡／攝影
分享

林佳龍台鐵春節

相關新聞

台北明顯搖晃！13：21東部海域規模5.7地震 台東4級

2019-01-30 13:29

【即時短評】蔡政府放了故宮吧！讓藝術起死回生

2019-01-30 12:37

家庭主婦靠記帳 40歲財務自由

2019-01-30 09:01

過年走春 五福旅遊大推賞櫻行程

2019-01-30 14:43

到高雄玩搭渡輪 高市公布春節渡輪航班

2019-01-30 14:37

九份、金瓜石旅遊正夯 瑞芳警局祭春節交管措施

2019-01-30 14:37

勞動部臉腫腫的？ 春節沒客運業者十休一 勞長：樂見

2019-01-30 14:36

編舞家張婷婷去世享年45歲 溫暖樂觀形象留人心

2019-01-30 14:29

國旅補助遭不肖旅宿「暗槓」 業者嘆：不如別補助

2019-01-30 14:15

她買刮刮樂三次都中獎 最後刮出「200萬元加賓士車」

2019-01-30 14:12

地牛翻身！新北2級很有感 目前尚無災情傳出

2019-01-30 14:08

中華郵政開辦法國國際e小包 2月1日上路

2019-01-30 13:50

一捆泡棉膠售價41萬？ 店家開錯發票急尋消費者

2019-01-30 13:46

年前別太操勞 當心皮蛇上身

2019-01-30 13:35

中研院證實 觀塘三接棧橋區「真的有多杯孔珊瑚」

2019-01-30 13:16

公總：全台客運春節維持七休一 分三階段督導工時

2019-01-30 12:20

華信ATR周年 推「福氣券」單程5折

2019-01-30 12:19

台南名所普濟殿花燈台北看得到！東區百貨出現花燈隧道

2019-01-30 12:04

老闆發年終卻讓他發文抱怨 網友羨慕：好幸福的煩惱啊QQ

2019-01-30 12:00

春節不想塞在國道上 高公局教你怎麼避開

2019-01-30 11:51

欠錢別欠過年 工會批台鐵局欠上千員工9個月加班費

2019-01-30 11:26

兒童新樂園 大年初一到初三屬「豬」入園免費

2019-01-30 11:26

身分證有2019四個數字 龜吼漁夫市集初一到初五送紅包

2019-01-30 11:24

2019百貨春節特別營業時間看這！ 除夕提早打烊別撲空

2019-01-30 11:21

全國最賠錢醫院是它 一年慘賠5.22億元

2019-01-30 11:20

驚！防霾口罩含致癌色料 抽檢不合格率逾九成

2019-01-30 11:08

國旅補助成不肖旅宿「提款機」？ 業者嘆：乾脆別補助

2019-01-30 11:02

陳其南留修故宮組織法爛帳 等新院長善後

2019-01-30 10:49

林口長庚蟬聯最會賺！ 非醫務結餘年收77.8億

2019-01-30 10:32

懶人包／不出國也好玩！全台走春攻略 就靠這張圖

2019-01-30 10:23

統一發票千萬獎開出14張 下午公布藏寶地圖

2019-01-30 10:21

台灣人一定要認識的「鴨」 吃少產蛋效率世界第一

2019-01-30 10:12

轉型正義大將花亦芬傳借調故宮 台大歷史：無此事

2019-01-30 09:58

故宮現況看不下去！林曼麗傳回鍋「若國家需要我 義不容辭」

2019-01-30 09:50

過年就要看賭片？香港賀歲片還剩什麼

2019-01-30 09:47

春節十休一國光臨時喊卡 全台49家客運維持七休一

2019-01-30 09:10

什麼！賀歲名曲「恭喜恭喜」最早不是在慶賀新年

2019-01-30 08:20

冬天溫差大 青光眼、眼中風等眼疾易發生

2019-01-30 07:58

春節連假寒流侵襲？ 吳德榮：連大陸冷氣團都沒有

2019-01-30 07:33
看更多

熱門文章

住宿要用暖冬補助嗎？他同意後反更貴 釣出一堆苦主

2019-01-29 18:18

他年終領15萬元 扣掉一家4口一年基本開銷秒見底

2019-01-29 17:51

常對外人笑嘻嘻！卻對家人凶巴巴的5個生肖

2019-01-29 15:22

類流感就診人數逾10萬 12歲女童併發腦炎喪命

2019-01-29 15:04

中市流感進入流行期 12歲女童併發腦炎4天死亡

2019-01-29 18:00

台北明顯搖晃！13：21東部海域規模5.7地震 台東4級

2019-01-30 13:29

全國最賠錢醫院是它 一年慘賠5.22億元

2019-01-30 11:20

春節連假寒流侵襲？ 吳德榮：連大陸冷氣團都沒有

2019-01-30 07:33

葉毓蘭：法律人蘇貞昌 連最起碼的民主法治ABC都忘了

2019-01-29 16:37

爸爸苦惱小一女兒收到情書 網笑：看信就知道是阿嬤帶的

2019-01-30 11:10

男同學嘟嘴拍照班導留言「別裝娘」 網嗆：不配當老師

2019-01-29 15:27

種植盆栽家庭空氣卡好？ 北醫研究：PM2.5濃度差1.29倍

2019-01-29 16:42

北聯醫Ａ流群聚已兩死 陳時中赴聯合醫院視察

2019-01-29 19:31

拉麵170元太貴 他忍餓「只買1碗」卻被女友罵：噁心

2019-01-30 13:31

全台僅存500隻！為何愛貓成癡的她變成「石虎媽媽」？

2019-01-30 08:30

雨揚居士2019十二生肖運程大預言3之3／猴雞狗豬‧吉慶有餘

2019-01-30 06:00

林口長庚蟬聯最會賺！ 非醫務結餘年收77.8億

2019-01-30 10:32

故宮現況看不下去！林曼麗傳回鍋「若國家需要我 義不容辭」

2019-01-30 09:50

敢咬老娘不想活了嗎？熟睡母獅被吵醒 暴打公獅

2019-01-30 12:56

今日星座運勢／水瓶為人著想有好運 創意者有財氣

2019-01-30 00:00

猴硐貓村驚見貓瘟！2幼貓死亡 遊客請勿觸摸餵貓

2019-01-30 09:54

國旅補助成不肖旅宿「提款機」？ 業者嘆：乾脆別補助

2019-01-30 11:02

【即時短評】蔡政府放了故宮吧！讓藝術起死回生

2019-01-30 12:37

中部流感大爆發 1人久咳很痛苦全家更受罪

2019-01-29 20:17

懶人包／不出國也好玩！全台走春攻略 就靠這張圖

2019-01-30 10:23

空汙影響記憶？北醫大：台北空氣讓大鼠短期記憶下降

2019-01-29 17:08

旅客帶肉罰導遊？ 蘇貞昌：沒說搜行李

2019-01-30 00:51

勞動基金去年單月慘賠千億 勞動部：受市場波動影響

2019-01-29 15:42

影／傳染病變型男正妹小鮮肉 全出自26歲她的繪筆

2019-01-29 15:40

大樂透第108009期頭獎摃龜

2019-01-29 22:49

什麼！賀歲名曲「恭喜恭喜」最早不是在慶賀新年

2019-01-30 08:20

室內開賽車超爽der～環球南港車站「探險樂園」開幕　南港居民3天免費

2019-01-29 18:51

燦坤Apple Day超狂折扣限一天 教育價最高還可再折千元

2019-01-29 16:56

身分證有2019四個數字 龜吼漁夫市集初一到初五送紅包

2019-01-30 11:24

驚！防霾口罩含致癌色料 抽檢不合格率逾九成

2019-01-30 11:08

「小瓦掃地機器人」募資稱台版 收到是陸版？讀者爆料：電源線未過認證

2019-01-29 16:13

坐桶子返台爆豬瘟漏洞 台商憂：蘇院長能保護我家人嗎？

2019-01-30 12:30

現省2千！全家鵝絨外套破盤價回饋 優惠券僅明天有

2019-01-30 10:10

補教人生轉個彎！Qmei：每天都當最後一天過 質感陪伴不分對象

2019-01-29 15:52

台北首間「金礦咖啡」倒了！月租80萬 只賣咖啡難支撐

2019-01-30 13:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top