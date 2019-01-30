春節連假打算去日本東南亞 小心這些傳染病

2019-01-30 11:32 中央社 台北30日電



春節是出國尖峰期，鄰近的日本、東南亞常是民眾出遊的首選。疾管署提醒，近期日本流行流感、德國麻疹、傳染性紅斑症和梅毒；去東南亞則要小心麻疹和登革熱。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天表示，春節連假長達9天，許多民眾可能選擇出國度假，但應注意國際疫情，及早預防，除避免自己生病，也不會把疫情帶回台灣。

以台灣民眾愛去的日本為例，羅一鈞說，日本近期發生德國麻疹、梅毒及傳染性紅斑症流行，且為該國近年來最大疫情，流感的疫情也正在高峰。

傳染性紅斑症即俗稱的「蘋果病」，多數患者會出現發燒等類似感冒的症狀，臉頰等部位會出現紅疹。根據日本國立傳染病研究所數據，2018年10月以來，蘋果病患者急速增加，跟前年同期相比成長約9倍。

羅一鈞說，傳染性紅斑症是一種透過飛沫傳染的病毒性傳染病（微小病毒B19）。台灣民眾約有一半在小時候都曾經感染，是兒童發燒、出疹常見原因之一。但沒被感染過的民眾，就可能在孕齡被感染。如果孕婦感染，最嚴重的情況可能造成胎兒流產或死產。

蘋果病目前沒有疫苗，羅一鈞說，要預防只能戴口罩、勤洗手，跟防流感方法一樣。

至於梅毒，羅一鈞說，梅毒是性傳染病，觀察日本疫情發現女性增加趨勢明顯。建議民眾旅日盡量避免到風花雪月場所或注意安全措施。

目前北半球整體流感疫情持續上升中，多已處於流行期，其中鄰近台灣的日本、香港、中國大陸及新加坡疫情處高峰，全球流行病毒型別以A型（H1N1）為主。另中國大陸所有的省級行政區均為H7N9、H5N6或H9N2等新型A型流感病例風險地區，民眾前往當地應提高警覺。

台灣今年已有數例麻疹個案都跟東南亞境外移入有關，羅一鈞表示，鄰近國家病例數以中國大陸、越南、泰國、菲律賓、印尼及印度為多；歐洲地區以烏克蘭、塞爾維亞、羅馬尼亞、希臘、法國、義大利、俄羅斯及喬治亞等最為嚴峻。

多國麻疹疫情比往年多，近期烏克蘭持續發生大規模疫情，美洲以委內瑞拉及巴西病例數最多；另韓國大邱與京畿道，以及美國紐約州與華盛頓州近來都發生群聚事件。

此外，疾管署國際疫情監測資料顯示，東南亞、南亞、中南美洲暨加勒比海地區、非洲等蚊媒傳染病流行地區，持續有登革熱、瘧疾、屈公病及茲卡病毒感染症等相關病例發生。

疾管署呼籲，民眾出國前可先至疾管署全球資訊網「國際旅遊與健康」網頁查詢當地疫情，並於出發前先至國內旅遊醫學門診合約醫院尋求專業旅遊醫療諮詢。在國外旅遊期間，應留意飲食安全及落實正確勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節及防蚊措施等良好個人衛生習慣，降低感染疫病的風險。